El Papa Francisco criticó "la ideología de género, que anula las diferencias"

Papa Francisco.jpg

El Sumo Pontífice adelantó que ha pedido estudios "sobre esta fea ideología de nuestro tiempo, que borra las diferencias y hace que todo sea igual; borrar la diferencia es borrar la humanidad".

"El hombre y la mujer, en cambio, se encuentran en una fructífera tensión", añadió el papa que explicó que en el libro "Lord of the World" escrito por Robert Hugh Benson en 1907 "habla de lo futurista y es profética, porque muestra esta tendencia a borrar todas las diferencias".

El prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe anunció que se está ocupando de un documento que abordará la posición de la Iglesia sobre cuestiones morales “como el cambio de sexo, el alquiler de vientres, las ideologías de género”.

El Papa Francisco sigue resfriado pero activo

Francisco continúa con el resfrío y la gripe que esta semana lo obligaron a cancelar varias audiencias y por los que aún no puede leer sus discursos, pero mantiene su agenda de reuniones previstas en el Vaticano.

"Pido que lean el discurso así no me canso tanto: todavía estoy resfriado y me cansa leer bastante", planteó el pontífice al recibir este viernes a un grupo de teólogos en el Vaticano.

Papa Francisco Resfrio.jpg

Así, el Papa de 87 años pronunció solo algunas palabras improvisadas a los presentes y luego le dio el texto preparado a un oficial de la secretaría de Estado para que lo lea.

Francisco arrastra una gripe y un resfrío desde el sábado pasado, cuando debió cancelar sus audiencias en el Vaticano.

Por el momento, según plantearon fuentes vaticanas a Télam, la agenda del pontífice para los próximos días se mantiene sin cambios, incluido un encuentro mañana con el canciller alemán, Olaf Scholz.