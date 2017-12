"El panorama viene muy feo y se va a profundizar"

Juan Grabois, dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), realizó un análisis de la situación social que se vive en la Argentina y planteó un futuro desalentador: "El panorama viene muy feo y en estos días se va a profundizar".

Grabois es un hombre de confianza del Papa Francisco desde que era arzobispo de Buenos Aires y, en Roma, el Santo Padre lo nombró asesor del Consejo Pontificio de Justicia y Paz del Vaticano, encargado de la organización de los Encuentros de los Movimientos Populares.

Acerca de los incidentes registrados el lunes pasado en inmediaciones del Congreso nacional, mientras Diputados debatía la reforma previsional, el dirigente social advirtió: "La lluvia de piedras fue impresionante. Hubo activistas que hacen militancia política y con los cuales no estoy de acuerdo y gente que se prendió porque lastiman y se dejan lastimar".

En tanto, el padre Claudio Castricone, titular de la parroquia Nuestra Señora de Fátima y referente de la pastoral villera en Rosario, cuestionó al gobierno de Mauricio Macri al asegurar que "todas las medidas que está tomando es contra los pobres".

El sacerdote recordó, en declaraciones a La Ocho, el momento en que tuvo oportunidad de hablar cara a cara con el presidente en el aeropuerto de Fisherton y recordó que "es difícil cambiarle la mentalidad a un liberal".

"Me acuerdo que le dije que, cuando tomara decisiones, pensara primero en los pobres. Pero después todas las medidas nunca fueron a favor de los pobres y se sigue apretando por el mismo lado. Esto de los jubilados es evidente", enfatizó Castricone.

En esa línea, el cura agregó: "No se le pone impuestos al juego y parece que la única variable de ajuste son los pobres. Además,y nadie sabe a dónde va la plata. Si es para pagar la deuda externa, Dios me libre. Parece que (Macri) no tiene sensibilidad con la gente humilde".