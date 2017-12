El oficialismo y la oposición llevaron ayer a la Justicia federal denuncias cruzadas por la violencia ocurrida el jueves, tanto entre legisladores en el recinto de la Cámara de Diputados, por la frustrada sesión para avanzar con una reforma previsional, como en las inmediaciones del Congreso nacional, donde manifestantes, legisladores y periodistas fueron reprimidos por fuerzas de seguridad.

Encabezados por Elisa Carrió (Coalición Cívica) y Nicolás Massot (PRO), los diputados nacionales de Cambiemos presentaron una denuncia penal contra sus pares del Frente para la Victoria, a quienes acusaron de haber "perturbado el orden" de la frustrada sesión realizada ayer en la Cámara de Diputados, en la que el oficialismo pretendía avanzar con la reforma previsional.

En el texto de la denuncia, Cambiemos pide "determinar posibles responsabilidades penales derivadas de los hechos ocurridos, que podrían implicar la comisión de los delitos tipificados en los artículos 211 y 241 del Código Penal de la Nación".

El artículo 211 —en el capítulo destinado a la Intimidación Pública del Código— establece: "Será reprimido con prisión de dos a seis años, el que, para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común, o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos".

El 241, a su vez, determina que "será reprimido con prisión de quince días a seis meses el que perturbare el orden en las sesiones de los cuerpos legislativos nacionales o provinciales, en las audiencias de los tribunales de justicia o dondequiera que una autoridad esté ejerciendo sus funciones".

La denuncia lleva la firma de Massot, jefe de bloque de diputados del PRO, y de los legisladores Carrió, Miguel Bazze, Silvia Lospennato, Paula Oliveto y Juan López.

"En el recinto se vivieron hechos violentos llevados a cabo por diputados nacionales con el solo fin de impedir que se llegue a alcanzar el quórum para dar inicio a la sesión y así obstaculizar el normal funcionamiento del Cuerpo", detallaron en el escrito.

Señalaron que "se agredió verbalmente al presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó (Cambiemos)", quien lanzó una trompada —que no llegó a destino— a otro legislador, según se vio en imágenes televisivas.

Planteo contra Bullrich

Legisladores opositores presentaron también en los tribunales federales denuncias contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por la "violencia" de los operativos montados por las fuerzas federales en torno del edificio del Congreso Nacional.

Una de las denuncias fue presentada por un grupo de diputados kirchneristas encabezado por el jefe de ese bloque, Agustín Rossi, y recayó en el despacho de María Romilda Servini, mientras la otra fue radicada por la legisladora Victoria Donda, quien el miércoles fue golpeada en las inmediaciones del Congreso, ante el juzgado de Sergio Torres.

La denuncia de los diputados kirchneristas apuntó también contra el presidente Mauricio Macri, a quien se señaló como uno de los responsables del operativo de seguridad dispuesto el jueves en torno al Parlamento "para evitar que un conjunto de legisladores ejerciera su mandato".

Rossi, junto a los también diputados Rodolfo Tailhade y Martín Doñate, sostuvo en su denuncia que el operativo de seguridad en torno del Congreso tuvo por objetivo que los legisladores opositores no participaran del eventual debate de la reforma previsional impulsada por el gobierno nacional.

"La responsabilidad penal recae sobre las fuerzas federales que ejecutaron los desmedidos actos de violencia referidos, así como sobre las autoridades que ordenaron el insólito despliegue de miles de efectivos de las diversas fuerzas federales", sostuvieron los diputados en su denuncia.

Rossi, Tailhade y Doñate enumeraron además todos los episodios atravesados por distintos diputados nacionales el miércoles y el jueves, jornadas en las que fueron "agredidos" por las fuerzas de seguridad.

"Algunos diputados de nuestro bloque FPV-PJ, como de otros bloques, nos encontrábamos afuera del Congreso siendo víctimas de la represión de las fuerzas de seguridad comandadas por la ministra Patricia Bullrich, y por esta razón no pudimos acceder a la referida sesión", dijeron los denunciantes en alusión a lo ocurrido ayer.

En la presentación judicial, el bloque kirchnerista relató que la diputada Mayra Mendoza "fue salvajemente atacada por miembros de las fuerzas de seguridad", con balas de goma contra sus piernas y gas pimienta arrojado "a pocos centímetros" de su rostro.

Mencionaron también que "los golpes" que Gendarmería le propinó al diputado por Tierra del Fuego Matías Rodríguez, quien "perdió el conocimiento y tuvo que ser atendido por un equipo médico".

La denuncia presentada por Rossi, Tailhade y Doñate cayó en el juzgado de Servini, con intervención del fiscal Gerardo Pollicita, y la de Donda, ante el juez Torres, con intervención de la fiscal Alejandra Mangano.

Liberaron a algunos de los detenidos

El juez federal Claudio Bonadio dispuso ayer la liberación de diez de las 45 personas que fueron detenidas durante los incidentes que tuvieron lugar el jueves en las inmediaciones del Congreso en el marco de las protestas contra la reforma previsional. El resto de los detenidos que no tuvieran antecedentes también recuperarán la libertad en las próximas horas.

En tanto, la situación de quienes tuvieran antecedentes se resolvería luego de que el magistrado federal les tome declaración.

En el grupo de los diez liberados estaba Damiana Negrin, una joven que fue detenida violentamente por gendarmes el jueves por la tarde tras salir de su trabajo y quedar en medio de los incidentes que tenían lugar en las cercanías del Congreso. Su caso trascendió luego de que se difundiera en los medios un video del momento de su detención.

"Esto no puede seguir pasando. Me pegaron y me manosearon", denunció ayer Negrin al quedar libre. Al reencontrarse con sus familiares, la joven mostró marcas de golpes y raspones que tenía en los brazos como consecuencia del momento del arresto.

Los detenidos estaban alojados en la sede de la Superintendencia de Investigaciones Federales y en el Edificio de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), en la calle Ramón Castillo 750.

Hasta allí se acercó la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, para interiorizarse sobre el estado de las personas que fueron detenidas.

En tanto, la titular de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas, se entrevistó con el juez Bonadio y éste le confirmó que liberaría a quienes no tuvieran antecedentes en las próximas horas.