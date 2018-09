El oficialismo ve operaciones políticas detrás de los reclamos

El diputado nacional Eduardo Amadeo (Cambiemos) aseguró ayer que el paro convocado por la CGT es una "operación política".

"Estamos dispuestos a hablar con ellos, pero que traigan propuestas", agregó Amadeo respecto de la dirigencia gremial que convocó para mañana a una huelga general.

"Se frenó la devaluación gracias al fantástico trabajo de (Luis) Caputo y (Nicolás) Dujovne, tenemos estabilidad cambiaria. Cuando el riesgo país baja, la tasa de interés que nos cobran comienza a descender, por lo que habrá más dinero para financiar la producción. Vamos a tener un septiembre difícil con inflación, pero significará que empiece a bajar", agregó Amadeo respecto de la coyuntura económica.

Al respecto, el legislador sostuvo: "El presidente (Mauricio Macri) se reunió con los gobernadores y destacó que ellos entendieron que el tema del déficit cero es una necesidad de todos los argentinos, que no podemos seguir gastando más de lo que ingresa".

Amadeo cargó también contra los argumentos de la oposición que critican el proyecto de presupuesto. "Me sorprendió mucho el alegato del amigo (Axel) Kicillof, quien tiene memoria selectiva, porque se olvida de lo que hizo como ministro de Economía y opina. Les pedimos programas alternativos y no hubo respuesta, la oposición no fue capaz de producirlos".