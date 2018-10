El día después de que Elisa Carrió decidiera posponer la presentación del pedido de juicio político al ministro de Justicia, Germán Garavano, referentes del oficialismo consideraron que la disputa con la ideóloga de Cambiemos "no afectó la gobernabilidad".

En ese sentido, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, reiteró también que el "garante" de la lucha contra la corrupción y la impunidad es el presidente Mauricio Macri.

Con el clima en Cambiemos más distendido, el jefe de la cartera política le bajó el tono a la discusión con la líder de la Coalición Cívica-ARI e insistió en que "todos los diputados tienen el derecho a expresar lo que crean conveniente".

"A mí no me gusta opinar de las decisiones de miembros de otros poderes. Respetamos la labor de Carrió desde antes de ser la cofundadora de Cambiemos. Nosotros tenemos el principal garante en la lucha contra la impunidad, la corrupción y la búsqueda de más transparencia", subrayó Frigerio en alusión a Macri en conferencia de prensa en Olivos tras la presentación de la ampliación del Plan Nacional de Vivienda (ver página 12).

Por su parte el jefe del bloque de Senadores del PRO, Humberto Schiavoni, dio por superadas las diferencias entre Macri y Lilita y aseguró que la polémica no afectó "la gobernabilidad ni las inversiones".

"Los cruces con Carrió son cuestiones que se dirimen en Cambiemos. No afectan la gobernabilidad ni las inversiones", indicó el misionero. Luego señaló: "Carrió ya aclaró el alcance de sus dichos, y para nosotros es suficiente. Dijo que iba a posponer el juicio político a Garavano, después que era una broma. Es un modus operandi, no hay que maximizar los hechos".

"No es la primera vez que se producen este tipo de cambio de opiniones y tampoco va a ser la última vez que se amenaza o se piensa que Cambiemos se puede romper", advirtió el senador, y agregó: "Cuando se constituyó Cambiemos todo el mundo decía «no van a llegar juntos a las Paso», y no sólo llegamos a las Paso sino que llegamos a la Presidencia, y vamos por nuestro tercer año de gobierno y nadie está por romper la coalición".

El diputado oficialista Waldo Wolff, en tanto, minimizó la discusión y sostuvo que "es el estilo de Lilita".

"No creo que Garavano quiera salvar a Cristina Kirchner como dijo Carrió", advirtió el integrante de la Cámara baja, quien de todos modos indicó que las expresiones del ministro de Justicia "fueron en un día poco feliz".

Además, el diputado del PRO subrayó: "Carrió tiene su estilo y aunque no lo comparta la quiero en mi equipo".

La nueva crisis entre Carrió y Macri se desató luego de que, hace una semana, Garavano sostuviera que para "la Argentina nunca puede ser bueno que un ex presidente esté detenido", en relación a Cristina Kirchner. Tras ello, Lilita advirtió que pediría el juicio político al ministro, que fue respaldado por Macri. Ese respaldo le hizo decir a la diputada: "Perdí la confianza en el presidente".

"Yo inventé Cambiemos"

Luego Carrió bajó el tenor de su disputa al sostener que no romperá la alianza Cambiemos porque ella la inventó, aunque consideró que en algunos temas "hay que tensionar" para que sean resueltos.

Tras el frío saludo entre Macri y Carrió, anteayer en un acto en el Centro Cultural Kirchner, la líder de la CC sostuvo: "Yo no rompo con Cambiemos porque yo lo inventé. Yo soy sincera, pido disculpa por la forma. Pero en la sustancia no retiro lo dicho porque es la verdad. Mauricio sabe que hay cosas que no negocio", añadió.

Por su parte, el diputado del PRO Daniel Lipovetzky, sostuvo que Lilita "es muy importante para nuestro espacio, que es un espacio que admite disidencias", y agregó: "Lo de Carrió nos hace dar cuenta que los argentinos estamos acostumbrados a estructuras de poder verticalistas y sin disidencias".

"No coincido en la opinión sobre Garavano, a quien considero un buen ministro que ha luchado mucho contra la corrupción y la impunidad", enfatizó finalmente.