El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aseguró ayer, al término de una reunión mantenida en la Casa de Gobierno con diputados nacionales del oficialismo, que el proyecto de reforma previsional será votado "sin cambios" en el recinto de la Cámara baja, donde su tratamiento está previsto en principio para la semana próxima.

"Sí, sale sin cambios", respondió escuetamente Dujovne cuando los periodistas acreditados en la Casa Rosada le preguntaron si preveían que el proyecto aprobado el 30 de noviembre pasado por el Senado será o no modificado en la Cámara de Diputados, tras la reunión con legisladores de Cambiemos encabezada por el jefe de Gabinete, Marcos Peña.

Al exponer ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, Dujovne insistió en la necesidad de "avanzar con reformas que permitan continuar con este crecimiento economía por muchos años más en Argentina", para lo cual —planteó— se requieren "cambios" en el sistema tributario que permitan "generar el empleo que requiere la Argentina".

En tanto, el diputado nacional Daniel Lipovetzky, uno de los participantes del encuentro, entendió que la iniciativa, tal como fue girada desde el Senado, "es un proyecto que es correcto" porque —argumentó— "garantiza que los jubilados van a tener una mejora en su actualización por encima de la inflación este año".

Peña encabezó la reunión ayer a la mañana en el Salón Norte junto al ministro Dujovne y el titular de la Ansés, Emilio Basavilbaso, quienes, aseguraron las fuentes, explicaron a los legisladores los pormenores de la reforma previsional y del pacto fiscal, votados en un paquete en Diputados tras un acuerdo del presidente Mauricio Macri con 23 gobernadores, el mes pasado.

También estuvieron el jefe del interbloque de Diputados, el radical Mario Negri; el titular de la comisión de Hacienda, y el titular de la comisión de Finanzas, el diputado también del PRO Eduardo Amadeo; en tanto que por el sector de la Coalición de Elisa Carrió estuvo la flamante diputada Paula Oliveto, quien ingresó 50 minutos más tarde.

Según Lipovetzky, en el cónclave se analizaron todos los temas convocados ayer por el gobierno nacional para ser tratados en extraordinarias, es decir el presupuesto y las reformas previsional y también tributaria, y el pacto fiscal, entre los principales temas económicos.

"Tenemos quince días de mucha actividad", dijo el legislador, y sostuvo, ante la consulta sobre si podría haber cambios respecto de la media sanción en Diputados, que "siempre estamos abiertos a escuchar y dialogar, siempre lo hemos hecho" aunque aclaró que "cada legislación tiene su característica".

"Algunos de los proyectos ya vienen con un grado de consenso importante desde su propio origen porque, cuando el presidente Mauricio Macri los planteó, generó un consenso previo a que tengan estado parlamentario y el tema de la reforma fiscal y la jubilatoria fueron consensuadas con los gobernadores", puntualizó Lipovetzky.

Acerca de planteos por la ley previsional formulados por la diputada Elisa Carrió, Lipovetzky dijo que "la legisladora tenía algunas dudas" que intentaron ser disipadas en la reunión y agregó que el bloque parlamentario de Cambiemos "está integrado por 109 diputados y trataremos de charlarlo entre todos".

"Estamos convencidos de que la reforma es importante y tiene un grado de consenso importante, tal es así que 23 de los 24 gobernadores la apoyaron", insistió el diputado, quien recordó que, en el Senado la iniciativa contó con el respaldo "no sólo del bloque oficialista sino parte de la oposición".

"Los jubilados no van a perder y se les está dando una previsibilidad de que van a tener un aumento por encima de la inflación", puntualizó Lipovetzky en relación a la fórmula prevista para el cálculo del ajuste periódico de los haberes jubilatorios en la iniciativa que comenzará a ser debatida mañana a nivel de comisión en la Cámara baja.

Carrió coincidía en que el proyecto "incluye la mejor fórmula que pueda existir para que las jubilaciones no pierdan contra la inflación", pero tenía dudas sobre el aumento real que recibirían a fin de año. "Podemos tener diferencias y hasta votar diferente alguna ley, pero no tengan dudas que no vamos a romper Cambiemos", había dicho la legisladora días atrás durante una actividad en Vicente López.

El proyecto de reforma previsional se comenzaría a tratar este martes en el plenario de Presupuesto y Hacienda y Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, con el objetivo de sacar dictamen y llevarlo al recinto la próxima semana.

En tanto, el gobernador de Tucumán, Juan Manzur, quien asistió a la Casa de Gobierno a una reunión por el tema azucarero, manifestó, en declaraciones a Télam, que "hay disenso" en el tema de la reforma previsional, pero opinó que "va a prevalecer la sensatez". "Hay diferentes propuestas y hay modificaciones y otras propuestas que andan dando vuelta", señaló el gobernador.