El oficialismo advirtió que el consenso es la llave que permitirá cambiar las Paso

En el gobierno de Alberto Fernández, sin embargo, plantearon que la decisión de habilitar el tratamiento de normas de tipo electoral no significa que la Rosada tenga un proyecto propio en ese sentido.

“El Ejecutivo no lo tiene. Sólo habilita a tratarlo a diputados y senadores, si ellos lo tienen”, resaltaron en Balcarce 50 respecto del decreto.

La propuesta de no realizar las Paso es impulsada por diez gobernadores del oficialismo, que el jueves se lo plantearon al presidente durante su vista a Chilecito (La Rioja).

Para concretar un cambio de ese tipo, los gobernadores y el sector que promueve la idea contarán con un plazo muy acotado: las sesiones extraordinarias se extenderán hasta el último día hábil de febrero próximo.

Es que el 1° de marzo, con la apertura del año legislativo, comenzarán las sesiones ordinarias en el Congreso.

Hasta el momento, la iniciativa de suspender las Paso por razones epidemiológicas —para no votar dos veces en un año atravesado por la pandemia—, o incluso por cuestiones presupuestarias, no logró convencer a todos los espacios políticos.

En el radicalismo, por caso, existen diferencias entre algunos dirigentes encumbrados de ese partido: el presidente de la UCR nacional, Alfredo Cornejo, transmitió su rechazo, mientras que el jujeño Gerardo Morales y el correntino Gustavo Valdés ya se manifestaron a favor. Otros representantes de la coalición Juntos por el Cambio (JxC), ligados al PRO, resisten la idea.

En diciembre, cuando empezó a circular la idea de suspender las Paso por única vez, el diputado nacional Maximiliano Ferraro, titular de la Coalición Cívica-ARI, exhortó a todos los legisladores opositores a no dar quórum para modificar leyes electorales en ese contexto y calificó la propuesta como “una nueva decisión unilateral y discrecional”.

Una voz que se alzó varias veces en contra de cambiar la normativa que rige el cronograma y la organización electoral fue la del senador nacional y ex intendente de San Antonio de Areco Francisco Paco Durañona (Frente de Todos, FdT).

“Siempre sostuve que intentar meter mano en las reglas de juego electorales, en un año electoral, no es correcto”, sentenció varias veces Durañona, quien sin embargo propuso “mejorar las Paso”, para lo cual pidió que “existan sólo en los distritos y en las categorías donde haya compulsa” interna.

Un escenario de debate parlamentario en torno al calendario y el formato del proceso eleccionario de 2021 abrirá discusiones sobre los procedimientos legales para organizar los comicios y el tiempo material que resta para las fechas fijadas por ley.

Sin embargo, los gobernadores que iniciaron la campaña en pos de la suspensión de las primarias confían en que las objeciones y resistencias se irán descomprimiendo en el marco de una negociación.

Claves

Uno de los factores a tener en cuenta es que el próximo turno electoral no es Ejecutivo sino de renovación legislativa, plantean los más entusiastas.

Según esa hipótesis, con la suspensión de las Paso la integración en las listas de las distintas coaliciones electorales se podría definir por consensos internos y sin competencia, pero al mismo tiempo —dato no menor— sin la participación directa de los ciudadanos.

Ligado al gobernador tucumano, Juan Manzur, el diputado nacional Pablo Yedlin (FdT) es uno de los principales impulsores de la propuesta de suspender las Paso.

“El decreto habilita a discutir las modificaciones al sistema electoral y, entonces, uno podría entrever que se podría plantear la suspensión de las Paso, que es un proyecto que presenté en diciembre en virtud de la pandemia”, contó Yedlin.

“Si no hay consenso con la oposición, no se podrá modificar la ley electoral. Con mayoría simple no alcanza: hay que obtener 129 votos”, agregó el legislador, que preside la comisión de Salud en la Cámara baja.

En Santa Fe

En noviembre, luego de que el gobernador Omar Perotti se mostrara a favor de “suspender transitoriamente” las primarias de 2021, el titular del justicialismo provincial, Ricardo Olivera, propuso (“a título personal”) un sistema de neolemas similar al utilizado en los comicios presidenciales de 2003.

Sin embargo, el planteo terminó detonando un fuerte rechazo de la oposición santafesina.