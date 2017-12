El obispo de Bariloche salió en defensa de los mapuches

El obispo de Bariloche, Juan José Chaparro, aseguró ayer que la comunidad mapuche "está en búsqueda del diálogo", subrayó que el conflicto por las tierras es una "deuda y urgencia histórica" y afirmó que "las comunidades no están con la violencia". Además rechazó que en la zona de los conflictos esté actuando el grupo RAM, como denunció el gobierno.

"Yo lo que conozco es una comunidad mapuche que no es RAM. Yo a RAM no lo conozco. Sí ha habido incidentes, pero yo no les conozco los rostros a los de RAM", dijo el religioso, que participa de mesa de diálogo conformada tras el crimen del joven mapuche Rafael Nahuel en Villa Mascardi por parte de efectivos de Prefectura.

Además, rechazó la versión que indicó que los mapuches "repelieron a piedrazos" al juez Gustavo Villanueva. "No es, como se dijo en algunos medios, que se quisieron hacer las inspecciones (en la zona donde murió el joven) y los repelieron a piedrazos", afirmó el prelado, y señaló que tiene esa información "de parte del mismo juez".

Aclaró que las pericias dentro Parque Nacional Nahuel Huapí, donde se instaló la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, no se hicieron porque el magistrado "no las determinó todavía".

Chaparro destacó la necesidad de que todos "cedan algo" en el marco de la mesa de diálogo, que continuará hoy, y llamó a "no echar nafta al fuego".

Por su parte, representantes de organizaciones sociales, de derechos humanos y de sectores políticos de la oposición convocaron ayer a un diálogo multisectorial para contribuir a la búsqueda de soluciones a los problemas de tierras de los pueblos indígenas y en reclamo del "fin de la campaña de hostigamiento" hacia esas comunidades.

A través de lo que denominaron la Mesa Nacional para la Paz y el Diálogo Intercultural, el premio Nobel de la paz Adolfo Pérez Esquivel, los senadores Fernando Solanas (Proyecto Sur) y Magdalena Odarda (Frente Progresista), el diputado nacional del massismo Felipe Solá y un grupo de intelectuales, sociólogos y antropólogos formalizaron la convocatoria en una rueda de prensa en el Senado.

Contacto con la familia

Con el fin de evitar otro caso como el de Santiago Maldonado, el gobierno nacional tomó contacto ayer con la familia de Rafael Nahuel. Para ello, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, envió a alguien de su entera confianza: Daniel Barberis, secretario de Violencia Institucional del ministerio, quien se reunió con la madre de Nahuel, Graciela Salvó, el padre del joven, Alejandro y su hermano Pablo.

La idea es poner cuanto antes en marcha un protocolo de contención para la familia que abarca aspectos legales, económicos, psicológicos, sociales, entre otros.

La mesa de diálogo conformada a raíz de la muerte de Nahuel retomará hoy las conversaciones, auspiciadas por el obispo Chaparro. Un acta acordada ayer por las partes informó al juez federal Villanueva, que lleva la causa del conflicto de tierras y también la del homicidio de Nahuel, que el diálogo se reanudará a las 11 en el Centro Universitario Regional de Bariloche, dependiente de la Universidad del Comahue.

"La instancia de diálogo la hemos impulsado desde la parte mapuche", dijo Luis Pilkimán, referente de la Coordinadora Mapuche Rionegrina, quien destacó la función mediadora del obispo Chaparro, "que permitió que nos podamos encontrar".