Marcos Córdoba, el conductor del tren de la tragedia de Once en la que murieron 51 personas, mantuvo un mano a mano con "Animales Sueltos", donde le contestó a Julio De Vido luego de que este lo responsabilizara directamente ante la Justicia por lo ocurrido en el siniestro fatal.

"Está equivocado. Yo me levanté, hice mi servicio normal como todos los días. A mil doscientos metros apliqué el freno para el ingreso del anden y como no andaba puse el de emergencia. Al no frenar atiné a aferrarme a la manija del tren y esperar el impacto. Que se informe antes de hablar", relató el maquinista.

"Me la echa culpa porque se quiere salvar", sostuvo el motorman. Y afirmó que "el Estado lo puso en una situación de riesgo. Se probó en el juicio que frenó", expresó la letrada.

Córdoba manifestó que si está con vida "es para demostrar todas las injusticias y para que esas vidas que se perdieron, no sean en vano. Y agregó: "Acompaño a los familiares, Es un dolor que no se va a terminar. Yo estoy vivo y me pongo mal por esos familiares que no pueden tener a sus parientes. Sinceramente, no me hubiese gustado que pase esto. Hubiera pasado con otro, el sol no se puede tapar con un dedo".

De Vido, desde la cárcel. El ex ministro de Planificación Julio De Vido, ante la Justicia, negó todo tipo de responsabilidad en la tragedia ferroviaria. Sostuvo que era "materialmente imposible" que él pudiera controlar el estado de los trenes.