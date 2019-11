"El monumento al bombero debería tener la cara de Duhalde"

El presidente electo, Alberto Fernández, dijo ayer que si se levantara "un monumento al bombero, debería tener la cara de Eduardo Duhalde, porque sacó al país del incendio y allanó el camino para volver a crecer", durante la visita que el ex mandatario hizo a sus oficinas porteñas ubicadas en Puerto Madero.

"Gracias Eduardo por tu visita de hoy y tu consejo permanente. Vamos a levantarnos una vez más", remarcó Fernández a través de sus redes sociales, en las que además subió una foto del encuentro.

Durante el encuentro el presidente electo y el ex mandatario hablaron sobre la realidad latinoamericana, la reactivación de la producción para los sectores medios de la economía, la posibilidad de dar tierras a los sectores más desprotegidos para generar trabajo y la necesidad de extender los plazos al encarar una negociación con el FMI.

Tras la reunión, Duhalde habló con los medios y en referencia a la deuda con el FMI dijo que "cuando no se puede pagar, no se paga".

"Ya saben que no podemos pagar. O te creés que son zonzos los acreedores. No podemos. Y cuando no se puede, no se paga: es lo que me pasó a mí", recordó.

"Un año y medio estuvimos discutiendo, nos decían que bajemos las jubilaciones. Y después se arregló con una quita importante en 2003. Pero ese no es el problema de Argentina: no lo que debemos, sino que no producimos", aseguró Duhalde.

Al referirse al tono y temas abordados durante su encuentro con el presidente electo, el ex gobernador bonaerense dijo, con humor: "Vengo de charlar un rato con él Alberto (Fernández). Lo tengo cansado ya con Whatsapp".

"Vine a hablar de lo que hablamos siempre: la necesidad de que un presidente argentino tenga ADN productivo. Que se ocupe del trabajo y la producción. Desgraciadamente la cultura se ha convertido en una cultura usurera y se olvidan del trabajo y la producción", remarcó sonriente.

Consultado sobre la gestión del presidente Mauricio Macri, Dhualde se mostró reacio a dar una opinión y pidió "dedicarse a no pelear más. Ni con Macri ni con nadie. Cada uno tiene que hacer un aporte", sentenció el ex mandatario.

Duhalde llegó a la presidencia en enero de 2002, proclamado por la Asamblea Legislativa, para completar el mandato de Fernando De La Rúa, pesificó las deudas asumidas durante la convertilidad y puso en marcha un sistema de ayuda social en un país con altísimos índices de pobreza y desempleo. Durante su mandato ocurrieron los asesinatos de Maximiliano Kotesky y Darío Santillán, que precipitaron adelantar las elecciones.

En las generales de 2003, Duhalde respaldó la candidatura de Néstor Kirchner, quien tras llegar a la presidencia nombró a Alberto Fernández como jefe de Gabinete.

El ex gobernador, público opositor a Cristina Kirchner, respaldó a Roberto Lavagna en las últimas elecciones. Su última participación electoral fue en 2011, cuando CFK obtuvo el 54 por ciento de los votos y él quedó en quinto lugar, con el 5,8 por ciento de los sufragios.

Fernández recibió a Duhalde luego de intensas reuniones que mantuvo ayer por la mañana con el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, y con el ex presidente de Paraguay, Duarte Frutos.

Con Insfrán, el presidente electo habló de la necesidad de movilizar la producción y de mantener un contacto permanente teniendo en cuenta que el senador peronista de Formosa, José Mayans, estará a cargo del bloque del PJ del Senado y con el ex presidente de Paraguay hizo hincapié en la necesidad de reforzar las relaciones bilaterales y adelantó que el presidente Mario Abdo Benítez viajará a la asunción de Fernández.

También debatieron sobre la necesidad de reformular las negociaciones por el pago de la deuda que tiene Paraguay con Argentina por la construcción de Yacyretá. "Es un tema que seguramente vamos a resolver", dijo Duarte Frutos, tras el encuentro.