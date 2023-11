El momento en que el búnker libertario en Rosario explotó de euforia

El búnker de Javier Milei en barrio Martin, en Rosario, transmitía las mismas sensaciones que en el resto del país: ansiedad, sonrisas, ilusión, festejo contenido. A las 20.11 aún no había números oficiales sobre la marcha del balotaje, cuando el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, habló desde Buenos Aires y disparó la frase que los libertarios estaban esperando: "Me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y desearle suerte porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos cuatro años". Y, entonces sí, estalló la celebración.