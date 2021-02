El ministro Sain afirmó que el gobernador Perotti estaba vacunado, pero luego se desdijo

Pero luego, a través de su cuenta de Twitter, Sain aclaró que “eso es erróneo porque todavía resta completar esa primera etapa”. Y adjuntó el escrito en el que Perotti propuso someter a su familia a un test para desmentir rumores.

“Yo no estoy vacunado y tengo doce kilos menos que los que tenía antes de haberme contagiado (de Covid-19). No estoy vacunado, aunque me corresponde por el sector de seguridad. Eso será en la próxima tanda porque estamos vacunando a los viejitos”, añadió el ministro.

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmarcelo_sain%2Fstatus%2F1363516210986516480 En una entrevista en @NacionalAM870 que me hizo Eduardo Anguita, señalé que @omarperotti se había vacunado luego de la vacunación integral en el sistema de salud provincial. Eso es erróneo porque aun resta completar esa primera etapa pic.twitter.com/9pLaCAOHPW — Marcelo Fabián Sain (@marcelo_sain) February 21, 2021

Acerca de la polémica vacunación VIP, Sain no dudó en afirmar: “Es un error garrafal del gobierno nacional, porque es dar privilegios a aquellos que se encuentran en las estructuras de poder. Me sentí ofendido por muchos de los compañeros que no supieron decir que no”.

No obstante, el funcionario santafesino enfatizó que el presidente Alberto Fernández “ha encabezado una de las mejores gestiones durante la pandemia”.

Las palabras de Sain no pasaron desapercibidas, sobre todo en las redes sociales, ya que pocas horas antes Perotti había desmentido las versiones que indicaban que él y su familia recibieron la vacuna contra el coronavirus en Rafaela. Y manifestó que están dispuestos a realizarse un test “para determinar la verdad”.

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fomarperotti%2Fstatus%2F1363272361827594240 Desmiento categóricamente la afirmación sobre la vacunación de mi familia. Es una mentira, una acción difamatoria. — Omar Perotti (@omarperotti) February 20, 2021

“Hasta la fecha, fueron vacunadas 37.500 personas en la provincia y continuamos suministrando vacunas cumpliendo con todos los protocolos. Ni el gobernador ni su familia han sido vacunados”, indicó un comunicado difundido por el ministro de Gestión Pública santafesino, Marcos Corach.

En el texto se subrayó que Perotti entiende que “debe privilegiarse al personal involucrado en la lucha contra el Covid-19” a la hora de establecer un orden de vacunación.

“Tanto el gobernador como su familia están dispuestos a realizarse el test correspondiente que permita determinar fehacientemente la verdad: que ninguno de ellos fue vacunado”, resaltó el texto oficial.

“Incluso, la madre del gobernador, a punto de cumplir 90 años, está dispuesta a asumir el riesgo de concurrir a un centro de salud para demostrar la absoluta falacia de las acusaciones contra la familia del gobernador. Pruebas concretas contra falsos rumores”, expresó el comunicado.

Para el gobierno, se trató de “una nueva difamación, otra mentira de los productores de noticias falsas ligados al pasado, una estrategia fallida a la que el pueblo le dio la espalda el 16 de junio de 2019”, en referencia a las elecciones que consagraron gobernador a Perotti.