El ministro de Gobierno de la provincia de Santa Fe, Pablo Farías, admitió hoy que se sentarán a discutir las paritarias "cuanto antes", y si bien destacó el rol que tuvo la cláusula gatillo en el ámbito de las negociaciones paritarias de 2018 para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo no aseguró que las mantuvieran. "En las paritarias vamos a definir si continuamos o no con la cláusula gatillo y en qué condiciones", recalcó.