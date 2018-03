El diputado nacional del Frente Renovador (FR) Alejandro Grandinetti no descartó que Santa Fe pueda alumbrar una confluencia política que confronte con el modelo que encarna Cambiemos. "El macrismo ofrece hoy una visión hegemónica y, en ese sentido, aquellos que comparten una visión diferente probablemente tengan, en Rosario y el resto de la provincia, la posibilidad de encontrar una síntesis", graficó.

"Hay interlocutores, diálogo permanente; hay una visión de responsabilidad", destacó el legislador rosarino.

Luego de la reciente cumbre por la unidad entre kirchneristas, massistas y randazzistas, Grandinetti apeló a la prudencia. "Todavía falta mucho, y la frecuencia de la sociedad no coincide con la ansiedad de algunas estructuras políticas de la Argentina", explicó el referente del Frente Renovador.

"Si hay algo que debemos evitar es la realización de acuerdos de cúpulas, porque la discusión real se dará en base al proyecto de país que queremos, algo que todavía no ha ocurrido", fundamentó.

Otro punto que parece desvelar al massismo respecto de la búsqueda de unidad en el justicialismo es el de los nombres, entre ellos el de la ex presidenta Cristina Kirchner.

"Si priorizamos las figuras, será muy difícil y claramente no tenemos nada que hacer allí. Lo que no quiere decir que sí podamos confluir en una discusión más amplia de un espacio republicano, institucional y superador de otras experiencias", enfatizó Grandinetti.

Respecto de Santa Fe, el diputado no descartó una eventual construcción junto a sectores del peronismo, no así con el Frente Progresista (FPCyS). Y argumentó: "El macrismo ofrece hoy una visión hegemónica y, en ese sentido, aquellos que comparten una visión diferente al actual modelo concentrador y basado en la actividad financiera probablemente tengan, en Rosario y el resto de la provincia, la posibilidad de encontrar una síntesis".

"Si queremos hacer política en la provincia, no pasa de ningún modo por el modelo de Cambiemos. Indudablemente habrá una discusión importante entre las fuerzas políticas locales", agregó.

Acerca de la marcha del gobierno de Mauricio Macri, advirtió sobre "la radicalización de algunos gestos del oficialismo, como el reciente megadecreto, que el Frente Renovador denunció ante la Justicia".

"Cuando vemos a un gobierno que sólo en los discursivo alude a una mejor República y a más democracia, obviamente tenemos que defender potestades que le corresponden al Congreso", subrayó.

Respecto del rol de la oposición frente a la gestión de Macri, el diputado advirtió: "Todavía no se puede ver cuál es el impacto de la falta de respuestas a pedidos concretos de la sociedad, si efectivamente hay una cruzada contra la corrupción, si realmente quieren luchar contra la pobreza, porque no son los caminos que hoy está siguiendo el Ejecutivo".

Grandinetti también fue crítico del ex juez de la Corte Suprema nacional Eugenio Zaffaroni, quien días atrás no ocultó su "deseo" de que Macri se vaya antes de la Casa Rosada. "Independientemente de quién capitalice el deterioro de la imagen presidencial, sólo una mente afiebrada puede pensar que Macri no terminará su mandato", replicó.

En ese sentido, añadió: "Si bien hay algunos nostálgicos del gobierno anterior, no deja de sorprender la afirmación de Zaffaroni, teniendo en cuenta que es una persona que generó muchísimo respeto en su lucha por los derechos humanos. Sus últimos dichos resultan una afrenta gratuita a todos los argentinos".

"Macri terminará su mandato y cuenta con el apoyo de todo el arco opositor, porque defendemos las instituciones y el republicanismo. Lo que no impide que marquemos las incongruencias y las inmoralidades de algunos funcionarios", sentenció el legislador rosarino.