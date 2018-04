El massismo cruzó a Macri por su crítica al canje de pasajes

La jefa del bloque de diputados del Frente Renovador, Graciela Camaño, salió ayer al cruce del presidente Mauricio Macri por haber cuestionado los canjes de pasajes por efectivo y le recordó que "también fue diputado y también canjeó pasajes".

Macri sostuvo el viernes que "si los diputados creen que su salario no es suficiente, tienen que blanquear la necesidad de tener uno mejor", pero que el mecanismo de canjear pasajes por efectivo "no es algo que esté bien".

La presidenta de la bancada massista de la Cámara baja no defendió el sistema que implementa el Congreso pero salió al cruce del presidente por sus críticas y señaló que "él también fue diputado y también canjeó pasajes".

"Que encantador que el presidente se olvidó de todos los pasajes que canjeó cuando fue diputado nacional, en su época era por planilla, ¿recuerda?", agregó Camaño a través de su cuenta en la red social Twitter.

Pese a la respuesta de Camaño a Macri, en el Frente Renovador no hay una postura única sobre este sistema, ya que el diputado Daniel Arroyo consideró que "hay que salir del esquema de transferencia de dinero".

"Me parece que los pasajes no deben ser sobresueldos sino rendirlos. Yo voy en auto. Lo que tienen que hacer es rendir, no que sea un plata", sostuvo el diputado nacional.

En este sentido, consideró que "hay que salir del esquema de transferencia de dinero y hacer una rendición por los viajes efectivamente realizados" e indicó que "se esta discutiendo esto" en la Cámara baja para "hacerlo más transparente".

Por su parte, el diputado nacional Daniel Lipovetzky (PRO) afirmó que es necesario "corregir" el sistema de canje de pasajes no utilizados por dinero en efectivo que pueden realizar los legisladores nacionales y estudiar "otras alternativas" que lo reemplacen.

"Es un régimen que funciona hace un montón de años, que nosotros venimos cuestionando. Es necesario hacer cambios para mejorar este sistema y regularizarlo", dijo el diputado del PRO.

Si bien defendió el uso de los pasajes ya que "todos los diputados viajamos a todos lados, ya sea para dar charlas o ir a informarnos de algo", el diputado oficialista indicó que "es necesario corregir este tema y buscar alternativas", ya que "todo el sistema de funcionamiento de los pasajes está mal".

La polémica comenzó días atrás cuando se difundió la cantidad de diputados nacionales que no utilizan los 40 pasajes (20 aéreos y 20 terrestres) que la Cámara baja pone a su disposición y que pueden ser cambiados por dinero en efectivo.

Actualmente este sistema permite a los diputados adicionar a su sueldo mensualmente unos 40 mil pesos, no remunerativos, por lo que en un año pueden llegar a recibir 480 mil pesos por canjes de pasajes, informó Directorio Legislativo.