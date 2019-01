El massismo advirtió que no hay coincidencias con CFK

El Frente Renovador (FR) rechazó ayer los dichos del ex jefe de Gabinete Alberto Fernández, quien había señalado que Sergio Massa y la ex presidenta Cristina Kirchner tienen "una misma visión sobre lo que hay que hacer" en el país. "No tenemos coincidencias", replicó Graciela Camaño, jefa de la bancada massista en la Cámara de Diputados nacional.

Fernández afirmó que mantenía conversaciones con los dos referentes opositores y que estaba "seguro" que ambos tienen "una misma visión" sobre el proyecto de país.

El dirigente también planteó que "las diferencias están en el pasado" y que seguir discutiéndolas es "una trampa" en la que los hace caer el presidente Mauricio Macri.

Sin embargo, Camaño retrucó a Fernández con ironía: "Hay dirigentes que juegan al mejor alumno y corren para llevarle a la maestra la mejor manzana".

"No hay puntos de contacto (con Cristina) desde 2013. Cuando Sergio se plantó y dijo «no más reelección» era porque advertía que ese proyecto estaba terminado", aseveró la legisladora.

Pero Camaño redobló la apuesta al afirmar que la ex jefa del Estado "tiene más coincidencias con Macri que con Sergio".

"Los dos creen que se construye la política desde un campo de batalla, que hay que agarrar las armas porque del otro lado está el enemigo. Lo que vemos es que son iguales, casi hermanos, porque se necesitan", fundamentó.

Tras recordar que el massismo "surgió políticamente porque cuestionaba muchas de las cosas" del gobierno kirchnerista, la diputada insistió: "No tenemos coincidencias". En ese sentido, destacó como diferencia "fundamental" la "construcción política".

"En 2015 Cristina pensó la lista para su conveniencia personal. Para nosotros, más allá de que nos gustaría dirigir el país, tiene que haber otro designio. Si interesan más los políticos que la sociedad, estamos en las antípodas. Por eso insistimos en tener proyectos y equipos", abundó Camaño.

De inmediato, la diputada advirtió que Cristina todavía no confirmó si será candidata. "Nos quieren obligar a opinar sobre alguien que está mudo. Su estrategia es el silencio, mientras manda a sus alumnos a conseguir manzanas", se quejó.

"No sé de dónde sacaron a Cristina con tanta potencia, cuando en la última elección le ganó (el senador nacional Esteban) Bullrich. Es un pasado que los argentinos enterraron dos o tres veces", agregó, en alusión a las últimas elecciones.

Por último, Camaño sentenció: "Hay una construcción basada en suponer que el proceso electoral se define en una encuesta y no es así. Falta mucho todavía y estamos construyendo una alternativa para los argentinos. Reniego en que haya que elegir entre lo menos peor".

Paralelamente, Massa continúa con una recorrida en auto por el interior del país en clave de campaña, que comenzó en la costa bonaerense.