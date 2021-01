"El macrismo no trajo ninguna propuesta en el año más difícil"

“No me parece que todo el tiempo haya que salir a contestarle a una oposición que no aportó una idea en todo el año, que hizo comunicados que no sólo cuestionan al gobierno nacional sino que se queja e incentiva a que se desoiga a la ciencia, en pos de generar un marco de zozobra y de angustiar más a los que ya están angustiados”, expresó el funcionario.

Tras enumerar varios aspectos en relación a “cómo dejó el país” el gobierno de Cambiemos, insistió: “En ese contexto, la oposición no aportó una idea. Podría haber aportado una idea distinta, innovadora, pero hubo una actitud mezquina del punto de vista político que lo único que busca es el rédito electoral, sin mirar que está generando mucha más angustia”.

“A veces hay que ser más honestos con el análisis del contexto, porque con todas esas dificultades la Argentina está peleando a diario para ponerse de pie”, agregó.

Días atrás, el jefe de Gabinete había pedido a la oposición que “deje de ideologizar y de hacer política barata” con la pandemia de Covid-19.

Más reproches

Por su parte, el presidente del interbloque de diputados nacionales de Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, ponderó la gestión de la Casa Rosada en la lucha contra el coronavirus y consideró que se trata de “una cuestión de Estado”, a la vez que cuestionó a Juntos por el Cambio por actuar de manera “extorsiva”, al señalar que “tratan la pandemia como un tema político”.

El diputado mendocino ubicó a su espacio como un bloque “opositor” que, dijo, “defiende la economía de las provincias y de las familias” y se diferenció de Juntos por el Cambio al señalar que “hay que actuar con responsabilidad”, aunque también advirtió sobre la “falta de atención del gobierno nacional” en algunos sectores de la economía.

Respecto de la negativa de JxC a suscribir el acta para continuar próximamente las sesiones en forma remota en la Cámara baja, advirtió que, “de no llegar a un acuerdo, se esperará a la decisión que tome la Presidencia del cuerpo”.

“Toda esta manera de actuar de Juntos por el Cambio evidencia que no tiene una propuesta alternativa para funcionar. Es una manera casi extorsiva tratar de poner freno a la agenda parlamentaria. En la oposición tenemos que tener una actitud responsable. JXC no logra tener un liderazgo definido y entre sus miembros hay una interna muy fuerte que no les permite tomar decisiones, como es acompañar el funcionamiento de la Cámara baja”, añadió.

Asimismo, el legislador advirtió que “la conducción del radicalismo busca confundir la pandemia con temas políticos”. Y concluyó: “Es un tema de Estado, todos tenemos que acompañar. Esta situación nos obliga a tener la máxima responsabilidad y Juntos por el Cambio no está a la altura de esa situación. No está asumiendo que las elecciones las perdió y trata a la pandemia como un tema político”.

Interna de JxC en Santa Fe

En tanto, el sector del macrismo provincial que integra el concejal de Rosario Roy López Molina, entre otros, cruzó a Eduardo Macchiavelli, secretario general de PRO nacional y miembro del gabinete de Horacio Rodríguez Larreta en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quien días atrás afirmó a La Capital: “Con el socialismo tenemos los mismos postulados en Caba, Rosario y Santa Fe”.

“Probablemente, desde la Capital Federal el socialismo provincial te siga pareciendo ese cálido espacio cercano a la socialdemocracia que, por años, ellos mismos supieron vender. En 2019, santafesinos y rosarinos decidieron terminar con ese modelo de gobierno”, replicó la cuenta de Twitter denominada Cambiemos En Santa Fe.

Al respecto, añadió: “Compartimos la necesidad de ampliar y fortalecer el PRO y Juntos por el Cambio (JxC). Pero no te dejes seducir por algunos dirigentes locales que, detrás de la idea de un frente antiperonista, sólo buscan su salvación personal, la cual disfrazan de épica”.

De paso por Rosario, Macchiavelli (se reunió con concejales de su partido y autoridades del macrismo provincial) confirmó que su aspiración es incorporar al Partido Socialista (PS) a un frente con el PRO en Santa Fe.

“Aunque no pensemos igual, tenemos valores parecidos y eso nos enriquece”, afirmó acerca del perfil del socialismo santafesino.

En esa línea, concluyó: “No veo al Partido Socialista con posiciones contrarias al PRO. Para nosotros, son los mismos postulados en la ciudad de Buenos Aires, en Rosario y en Santa Fe. No siento que estemos lejos con el PS”.