Escritor, periodista, docente y con vocación permanente por intervenir en política. Mempo Giardinelli nació en Resistencia, Chaco y fue columnista de distintos diarios, publicó cerca de 15 novelas, otros tantos libros de cuentos y ensayos y fue multipremiado en la Argentina, Francia y México, donde se exilió desde 1976 a 1984.

Su primera novela "¿Por qué prohibieron el circo?" fue secuestrada y quemada por los militares por su presunto carácter "subversivo". Pasados los años de plomo, volvió al país, adhirió al alfonsinismo y profundizó su producción literaria y docente. Más de 30 años después, junto a otros intelectuales, 2015 lo encontró involucrado en la campaña política presidencial tratado de torcer un destino que ya venía marcado, el triunfo de Mauricio Macri.

Si bien como "demócrata y pacifista" asume un "culto al respecto del voto mayoritario", hace más de dos años señaló como un hecho "lamentable que una mayoría se haya volcado por un Cambiemos miserablemente mentiroso que significará un retroceso en términos políticos, económicos, culturales, educativos, morales, de derechos humanos y derechos civiles para la Argentina".

Fundó luego el Manifiesto Argentino, un "ideario político" de 28 puntos (publicado en 2017) que pretende reescribir las instituciones de la democracia. En lo inmediato, participa junto a decenas de agrupaciones en la compleja tarea de constituir una oposición tan amplia como mayoritaria que pueda revertir la hegemonía de Cambiemos en 2019.

—La oposición al macrismo pareciera asombrada, sofocada, día a día, por la profundización del programa político del gobierno, ¿cómo lo entiende?

—Más que enojarse, la tarea inteligente que nos debemos es discutir un programa, bases políticas nuevas que rescatan aciertos del pasado y que, a la vez, planteen hacer todo lo que no se hizo antes, o se hizo mal, una lectura crítica del pasado. Nuestra tarea también está dirigida a sectores que votaron a este gobierno y que hoy se ven absolutamente decepcionados.

EM_DASHUsted viene de una tradición radical, pero la UCR se integró plenamente a Macri ¿Quedó para siempre afuera del campo nacional, popular, opositor a Cambiemos?

—Persisten discusiones en el radicalismo y no todo está cerrado para siempre. Nuestro manifiesto está abierto a radicales, peronistas, comunistas, kirchneristas y otros sectores. Nuestro compromiso principal es con la unidad contra el neoliberalismo.

EM_DASHLa unidad opositora está en cuestión, con el peronismo como eje principal, mientras el gobierno se deteriora en su relación con la sociedad. Sin embargo, muchos se ilusionan con un clima de vacío opositor, ¿es así?

—Entiendo que necesitamos una nueva unidad, que representará al pueblo tras el fracaso de Macri. Tal vez no la unidad como simple sumatoria de fracciones. Lo nuevo debe ser programático, proponiendo una Asamblea Constituyente, una nueva Constitución, capaz de refundar al Poder Judicial corrompido e irrecuperable —entre otras cosas— y un muy fuerte eje central sobre el tema de la transparencia.

EM_DASHEl Manifiesto Argentino hace una caracterización muy adversa del gobierno actual, ¿en qué términos?

—El macrismo es una mafia empresarial, prebendaria y nepotista, al servicio de sus familiares y de intereses extranjeros neocolonialistas.

EM_DASHEn el manifiesto se habla del nuevo "Estado democrático". ¿Con qué cambios principales, sobre todo en el Poder Judicial?

—La Corte Suprema de por lo menos nueve miembros, electos por el voto popular, con un máximo de 10 años de ejercicio, no renovables. Y con todos los magistrados pagando impuestos (Ganancias). Además de los juicios por jurados.

EM_DASH¿Y respecto de los medios de comunicación?

— El Estado democrático establecerá con urgencia una nueva política de medios que prohíba e impida los monopolios mediante el acotamiento legal de los llamados multimedios, a fin de que sólo les sea permitido expandirse en forma no monopólica. Esto significa que los medios televisivos no podrán ser propietarios de diarios o radios, y viceversa, siguiendo el modelo de organización y control de la propiedad de los medios de comunicación que rige en Estados Unidos. Se cumplirá estrictamente la llamada ley de medios y se mejorará de manera concreta y real su aplicación en beneficio de sistemas de radio y televisión comunitarios y alternativos. El Estado fortalecerá la radio y la televisión públicas no gubernamentales con directivos surgidos de concursos transparentes y públicos en base a antecedentes profesionales, con gestión temporalmente limitada y sometidos a control ciudadano.

EM_DASHEn los ámbitos peronistas usted se define con humor como "del palo, pero no del palo duro". ¿Qué haría el manifiesto con muchos programas que impulsaron Néstor y Cristina Kirchner y que Macri desarmó?

—Desde el 10 de diciembre de 2015 el gobierno viene destruyendo el entramado institucional, jurídico, político, económico y social del país mediante el inconstitucional abuso de decretos de necesidad y urgencia (DNU). En consecuencia, el manifiesto proclama que todo lo que sea destruido, discontinuado o implantado por decreto, también por decreto será restaurado por el Estado democrático.

el objetivo. El escritor y periodista trabaja para revertir la hegemonía de Cambiemos en 2019.