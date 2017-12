El kirchnerismo reclamó una Navidad sin "presos políticos"

Para la foto. Diputados del bloque del FpV posan junto a familiares de ex funcionarios kirchneristas.

Para la foto. Diputados del bloque del FpV posan junto a familiares de ex funcionarios kirchneristas.

El bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria-PJ recibió ayer a familiares de dirigentes y ex funcionarios kirchneristas que se encuentran detenidos en distintos penales y reclamaron por "una Navidad sin presos políticos".

Parientes de Milagro Sala, Héctor Timerman, Carlos Zannini, Amado Boudou, Luis D'Elía, Julio De Vido y Fernando Esteche, mantuvieron una charla con varios legisladores de la bancada kirchnerista encabezada por Agustín Rossi, y luego todos posaron para una foto que fue difundida en las redes sociales.

"Recibimos a las familias de nuestros compañeros Milagro Sala, Héctor Timerman, Carlos Zannini, Amado Boudou, Luis D'Elía, Julio De Vido y Fernando Esteche para expresarles nuestro apoyo y acompañamiento. #NavidadSinPresxsPolíticxs", escribió Rossi en su cuenta de Twitter.

Al inicio de la sesión especial de ayer, en la que se trató el Presupuesto 2018, el diputado del FpV e hijo de desaparecidos Horacio Pietragalla planteó una cuestión de privilegio y señaló que "no se puede permitir que en este país haya una cacería, que no haya garantías jurídicas, que no haya garantías constitucionales" para los dirigentes opositores.

"Claramente estamos en un gobierno democrático, pero muy autoritario. Creo que tenemos que repudiar que hoy tengamos presos políticos sin garantías en nuestro país", afirmó.

En este marco, Pietragalla mencionó que hasta organismos internacionales definieron como una "payasada" la causa por la cual fueron privados de su libertad de manera preventiva Zannini, Timerman, D'Eía y Esteche, y que investiga el supuesto delito de "traición a la patria" en el encubrimiento del atentado a la Amia.

De Vido quedó detenido el pasado 25 de octubre luego de ser desaforado en la Cámara de Diputados por pedido judicial, en el marco de dos causas por presunta corrupción.

Sala, en tanto, se encuentra detenida desde enero de 2016, mientras que Boudou quedó preso de manera preventiva el pasado 3 de noviembre acusado por enriquecimiento ilícito.

En tanto, el Foro por la Democracia y Libertad de los Presos Políticos, que agrupa a organizaciones de derechos humanos, políticas y sindicales, anunció que hoy realizarán celebraciones ecuménicas en las cárceles de Ezeiza, Marcos Paz, Alto Comedero y Esquel.

Según informó el Foro, el objetivo es "denunciar el deterioro del Estado de Derecho en el país, que se manifiesta en la persecución de dirigentes políticos y sociales opositores y exigir la libertad de los detenidos por razones políticas".

El anuncio se realizó durante la conferencia de prensa de lanzamiento del Foro que se realizó el último miércoles en la sede de ATE Capital, con la participación de Tati Almeyda, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y Lita Boitano, de Familiares de Detenidos por Razones Políticas.

En ese contexto, el padre Francisco Oliveira, de Curas en Opción por los Pobres, explicó que el 22 de diciembre se realizarán las celebraciones interreligiosas en las cárceles donde están detenidos los cooperativistas Mirta Aizama, Alberto Cardozo, Gladys Díaz, Mirta Guerrero, Graciela López y Javier Nieva.