El escritor Marcelo Birmajer es una de las personalidades de la cultura que firmó la solicitada en apoyo a la candidatura de Mauricio Macri y ayer cargó duro contra el kirchnerismo, al que señaló como "un virus que corroe la inteligencia". En tanto, confesó que la candidatura de Miguel Angel Pichetto como vicepresidente no le gusta.

"El kirchnerismo, como el falso progresismo, es un virus que corroe la inteligencia. Porque la izquierda, originalmente, era la defensa de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Y eso, que en el 1700 se llamó la izquierda, se transformó en el apoyo a la República Islámica de Irán, que asesina homosexuales, lapida mujeres y te propone exterminar al pueblo judío", afirmó Birmajer en una entrevista con Luis Novaresio en A24.

Según el escritor, "el kirchnerismo no mejoró, empeoró. En 2009, Cristina dio en la ONU uno de los mejores discursos contra Irán reclamando la entrega de los sospechosos del atentado a la AMIA. En 2011, por algún motivo que no terminó de descifrar, firmó secretamente un pacto de impunidad para los sospechoso del atentado. Desde entonces, no ha hecho más que empeorar".