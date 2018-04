"El kirchnerismo aún no acabó como cultura", afirmó Carrió

La diputada de Cambiemos Elisa Carrió tildó de "desestabilizador" al presidente de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti y consideró que "deberían estar detenidas" las principales figuras del kirchnerismo

"Ellos quieren dividir las causas. Esto se tiene que unificar, desde hace mucho lo pienso, en una asociación ilícita y tendrían que estar todos con prisión preventiva por traición a la patria. Lo que la gente no puede entender es que estén libres. Ese no es el camino elegido por el Gobierno ni por el resto", dijo la legisladora sobre las causas que pesan sobre exfuncionarios kirchneristas.

No obstante, Carrió aseguró que "el kirchnerismo no acabó como cultura" y explicó: "ESte es el combate que es está dando, por una cultura republicana. La concepción estalinista del poder y el saqueo no ha cesado".