El justicialismo apuesta a dar hoy media sanción en el Senado al presupuesto 2021

Ni la muerte de Diego Armando Maradona frenó la rosca en la Legislatura por el presupuesto provincial 2021. Desde el bloque oficialista en el Senado trabajan con la oposición para sacar la ley de leyes en la sesión de hoy y por unanimidad.

"Estamos trabajando hace veinte días en el presupuesto con la sana intención de acordarla y que salga con 19 votos, que no es lo mismo que hacerlo con 12 o 13", dijo a La Capital el presidente del bloque del PJ en la Cámara alta, Armando Traferri.

Y agregó: "Estamos bastante cerca, tenemos la firme intención de que mañana (por hoy) se vote".

De acuerdo al representante por el departamento San Lorenzo y hombre fuerte del Senado por estas horas están puliendo algunas cuestiones con los legisladores del radicalismo.

"Estamos intercambiando opiniones y muy bien encaminados para poder sacar la media sanción —afirmó el presidente del bloque de la UCR, Felipe Michlig—. Estamos muy cerca de cerrar un acuerdo con 19 votos. Esperemos que el diablo no meta la cola".

La torta es grande: el proyecto del Ejecutivo estipula recursos para la administración pública provincial por 510.165 millones de pesos y gastos por 518.812 millones de pesos.

Los puntos que generan fricción, detalló el senador por San Cristóbal, son las transferencias a municipios y comunas, el financiamiento que pide el gobernador Omar Perotti, y las prórrogas de las emergencias en salud, seguridad y transporte. Hay un renglón sobre Rosario y las partidas para la salud municipal.

Quien también confirmó que dará luz verde al presupuesto es el senador por Rosario, Marcelo Lewandowski: "Yo lo voto como viene del Ejecutivo, tuvimos hace dos semanas una charla con el ministro Walter Agosto en la que se despejaron todas las dudas sobre recursos y obras".

De todos modos, más allá de cuán avanzadas estén las negociaciones en el Senado, desde el Frente Progresista —el bloque mayoritario en la Cámara de Diputados—le bajan las chances al mínimo a una aprobación exprés.

"Además de no tener el texto del Senado, tenemos diferencias importantes con el mensaje del Ejecutivo, como el endeudamiento de 154 millones de dólares, la posibilidad ilimitada de modificar partidas de bienes de capital y pasarla a gastos corrientes, y la libre disponibilidad de recursos extrapresupuestarios", dijo a este diario el presidente del bloque del FPCyS en Diputados, Pablo Farías.

Lo cierto es que la sesión del Senado se desarrollará en un ambiente todavía tenso por la aprobación hace exactamente una semana de dos leyes —sobre gastos reservados e incompatibilidades— que la Casa Gris interpretó como una maniobra de pinzas contra el ministro de Seguridad, Marcelo Sain, y el propio gobernador.

En ese momento, el ministro de Gestión Pública, Rubén Michlig, habló de "goles en contra" de "compañeros".

"Con el único que hablé fue con Walter Agosto, no tuve llamadas de otro ministro —remarcó Traferri—. Se han hecho lecturas apresuradas, lo que se busca es darle institucionalidad a la provincia".

A su entender, los desajustes entre la Casa Gris y el Senado se deben a "la falta de diálogo" y las responsabilidades son compartidas. "Hace 8 meses que vengo diciendo que deberíamos tener una mesa de agenda legislativa en la que discutamos proyectos del Ejecutivo y del Legislativo. Nosotros no estamos sentados esperando que el gobierno mande la ley, generamos leyes, si no hay diálogo pasan estas cosas", disparó el ex intendente de San Lorenzo.

Pero además, la sanción de ambas leyes también generó ruido en el bloque del Senado: Lewandowski y otros tres senadores —Alcides Calvo, Marcos Castelló y Ricardo Kaufmann— se abstuvieron. "Hay una situación en la que realmente no sé si da para seguir en la misma vereda, lo que pasó realmente fue un golpe bajo —advirtió el periodista—. Habrá que ver cómo se sigue, hicimos el esfuerzo durante todo el año para que el bloque sea de 12 integrantes".