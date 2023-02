El Juicio a la Corte; y la estrategia política y electoral del peronismo

Avanza el juicio a la Corte en Diputados. El oficialismo espera mayores repercusiones con la presencia de testigos declarando. JxC apuesta a que el tema no salga de los muros del Palacio, y decline.

Con impulso -por ahora en soledad- del Frente de Todos (FdT), el Juicio político a la Corte Suprema de Justicia va tomando forma en la Cámara de diputados. El próximo jueves 16, en un nuevo encuentro de la comisión que preside Carolina Gaillard (FdT), empezará la etapa de producción de pruebas, en el sentido de acreditar veracidad o no de los cerca de 60 hechos que se le imputa al cuarteto de miembros de las Corte, y que, de verificar su verosimilitud, pondrían el destino de los cortesanos en manos de una mayoría agravada de legisladores en el Congreso. Se espera el testimonio de una cantidad grande de testigos relacionados con los hechos que se les imputan, y también la de los cuatro ministros supremos.

Es probable que el cuarteto cortesano no encuentre motivación para semejante exposición pública y mediática, en una sesión televisada de una comisión parlamentaria de 31 miembros; y podrían desistir de presentarse sin mayores consecuencias, aun cuando fueran citados, algo que con certeza sucederá. En tanto, muchos otros actores principales estarán obligados a presentarse, incluso llevados por la fuerza pública. Son los participantes, entre otros, de las conversaciones conocidas a través de los chats de “Lago Escondido”, así como las que tuvo Silvio Robles, asesor principal del titular de Corte Horacio Rosatti, con, por caso, el ahora separado de su cargo Marcelo D’Alessandro (ministro de Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Algunos sectores judiciales, asociados al poder económico real y permanente, se sabe, cifran una parte clave de su dominio vitalicio en el ocultamiento sistemático de una parte de su accionar, un “beneficio” con que no cuentan los miembros de los otros dos poderes de la República, el Ejecutivo y Legislativo, escrutados de manera permanente por las urnas, y un férreo sistema de auditoria pública. Por lo tanto, el posible arribo de un sector del poder judicial a dar explicaciones al Congreso se constituiría en una novedad; sobre todo teniendo en cuenta el trágico antecedente de enero de 2015, cuando pocas horas antes de comparecer en Diputados, el fiscal Alberto Nisman se quitó la vida en el baño de su lujoso departamento del barrio de Puerto Madero de Buenos Aires. Habría elegido morir, antes que contestar preguntas de los diputados.

Las sesiones transcurridas durante lo más tórrido del verano, dejaron relativamente satisfecho al oficialismo: consiguió disciplinar sin fisuras a su ajustadísima tropa de 16 miembros completamente clave para motorizar esta aventura, a la vez que obligó a la oposición a participar de las reuniones –JxC denunció en principio un “circo”, y amagó con ni ir a dar sus argumentos. Incluso miembros de unos de los partidos opositores, la Coalición Cívica, coincidieron parcialmente con el oficialismo sobre la figura de uno de los apuntados, Ricardo Lorenzetti, aunque eso no se tradujo en la votación por la “admisibilidad”, donde la Coalición Cívica, que propició el juicio contra el rafaelino, luego no votó la admisibilidad (no consiguió imponer el criterio de votar selectivamente).