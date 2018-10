El juez de Avellaneda Luis Carzoglio, quien rechazó ayer el pedido fiscal de detención del dirigente del gremio Camioneros Pablo Moyano —acusado de liderar una asociación ilícita vinculada a negocios del club Independiente— denunció una campaña mediática en su contra y confirmó que su familia, luego de que se filtrara a la prensa la decisión que iba a tomar, recibió "amenazas de muerte".

La resolución judicial fue celebrada por Hugo Moyano durante un acto del gremio de Camioneros en el que volvió a cuestionar al gobierno de Mauricio Macri.

La decisión de Carzoglio se conoció poco después de que la esposa del magistrado denunciara que había sido amenazado a través de dos llamadas telefónicas a su domicilio.

Carzoglio, titular del Juzgado de Garantías Nº9 del Polo Judicial de Avellaneda, explicó en su resolución que "no puede involucrarse" al dirigente gremial "en asociación alguna de individuos para cometer delitos y menos en carácter de jefe". También señaló que "las presuntas acciones y conductas de Moyano de ningún modo, y por el momento, pueden considerarse abarcadas" en los delitos que "se le pretenden endilgar".

Además, el juez resaltó que las escuchas telefónicas en las que se basaba la investigación "obedecen a los años 2014, 2015 y 2016, con bastante antelación al inicio de la presente causa". También explicó que la intervención de estos aparatos, como también de computadoras y otros dispositivos electrónicos, no contó "con las notificaciones a los defensores particulares correspondientes".

De esta manera, Carzoglio rechazó todas las detenciones y allanamientos solicitados por el fiscal de Lomas de Zamora Sebastián Scalera contra Pablo Moyano y otros involucrados en la causa.

Embed Carzoglio: "A mi como juez no me van a apretar ni a perseguir. En este país se tiene que terminar con los aprietes y las amenazas" pic.twitter.com/K1EwKwARkv — A24.com (@A24COM) 16 de octubre de 2018

Conferencia de prensa

Por la noche, el magistrado brindó una conferencia de prensa en la que denunció una supuesta operación mediática en su contra y confirmó que su familia recibió "amenazas de muerte".

El magistrado acusó además "al personal de la Fiscalía General de Cámara de Lomas de Zamora" por la difusión de la resolución que beneficia al secretario adjunto del Sindicato de Choferes de Camiones.

También apuntó contra la Procuración de la provincia de Buenos Aires por los datos sobre su carrera judicial que circularon en algunos diarios y canales de televisión y que, a su entender, "sólo tenían" las autoridades de este organismo.

El secretario general de Camioneros, Hugo Moyano, se enteró del fallo mientras encabezaba un acto del gremio en reclamo por la reapertura de paritarias, tras una movilización al Ministerio de Trabajo. Allí sostuvo que el juez Carzoglio "tuvo la grandeza de no emitir el pedido de detención pese a las presiones que recibió de los funcionarios para meter preso a Pablo".

"Por más que los gorilas, los antiobreros, estos HDP que nos gobiernan, el juez ha tenido la suficiente grandeza para no aflojar ante todas las presiones que recibió", resaltó el también presidente de Independiente, advirtió que Carzoglio fue intimidado por "todos los funcionarios que se encargan, entre comillas, de la seguridad".

"Es un gobierno gorila, que no tiene sensibilidad para nada. No le interesa el hombre de trabajo y dicen que son los mariscales de atacar la corrupción, pero se olvidan de la corrupción del Correo Argentino. ¿Dónde están los 700 mil millones que son de toda la sociedad y se llevó el padre del presidente? Vienen ahora a hacerse los honestos. Son los instrumentos del FMI, es un gobierno payasesco", resaltó Moyano.

También dijo que habló con su hijo, quien participa en Singapur del 44º Congreso Mundial de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF), que el pasado fin de semana lo eligió como vicepresidente del encuentro.

"Pablo me llamó y me pidió que les diga: «No importa lo que pase conmigo, no aflojen en la pelea por los trabajadores»", dijo el ex líder de la CGT en la sede de Smata, donde se reunió con intendentes del peronismo bonaerense.

Asimismo Pablo Moyano, apenas se conoció el fallo cambió su perfil en Whatsapp con la foto del expediente del juez Carzoglio y le agregó la leyenda "¡Dios es justo! ¡Se hizo Justicia! A seguir peleando el 20 a Luján". Ese día se realizará una movilización del Frente Sindical que integran los camioneros a la basílica de Luján, contra la política económica.