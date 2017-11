El juez del caso Maldonado dijo que la investigación "no está cerrada y llevará tiempo"

El juez del caso Santiago Maldonado , Gustavo Lleral, dijo que todavía "están abiertas todas las hipótesis" en la causa por la muerte del joven, en la que la autopsia determinó que el cuerpo del joven no presentaba lesiones.

Gustavo Lleral aclaró que "no está cerrada y llevará tiempo" la causa por la muerte del tatuador, cuyo cuerpo fue encontrado semanas atrás en el Río Chubut, y dijo que en las próximas horas recibirá el resultado del resto de los informes forenses.

Además negó que haya un pedido de cambio de carátula de la causa -actualmente tipificada como "desaparición forzada- por el hecho de que el cuerpo no presenta golpes, y aclaró que esto, igualmente, "no modifica los hechos". "Hay que probar los hechos, acá tenemos la muerte de Santiago que fue hallado en el río Chubut. Un juez no puede tener una hipótesis preferida", afirmó.

También volvió a referirse al llamado "testigo E" que, se decía, habría aportado datos sobre la ubicación del cuerpo del joven tatuador y que solo declaró ante la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. "La fiscalía pidió la averiguación de datos de una persona: verificaremos si es el testigo que todos hablan", indicó el juez federal de Rawson. "Lo que no está en el expediente no tiene valor judicial", insistió, en una entrevista con Radio La Red.

Previamente, la fiscal Silvina Avila apartó de la investigación a la Procuración contra la Violencia Institucional (Procuvin) al considerar que ya no era necesaria su intervención. Se trata del único organismo del ministerio Público Fiscal que investigaba en forma específica el accionar de Gendarmería Nacional en el marco de la desaparición y muerte de Maldonado.

Maldonado fue hallado muerto el 17 de octubre en el río Chubut después de permanecer desaparecido desde el 1° de agosto, después de una protesta mapuche que fue reprimida por Gendarmería. Su cuerpo permanece en la Morgue Judicial de la Corte Suprema de Justicia a la espera de pericias especiales, cuyos resultados llegarán en las próximas semanas.