El juez culpó al fiscal por el freno en la causa Arribas

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral aseguró que la causa contra el titular de la AFI Gustavo Arribas no pudo avanzar a raíz de la actuación del fiscal Federico Delgado, quien "hizo una descripción poco clara de los hechos".

"Tuve que suspender los exhortos porque no tenía los elementos de juicio suficientes para que procediera para que la Justicia brasileña le diera curso", manifestó el juez, y agregó: "En su momento la presentación era que Arribas había recibido dinero y que había que investigarlo. El fiscal dio una opinión y esa opinión no me permitía ni siquiera fundar los exhortos que tenía que haber remitido a Brasil, por eso lo tuve que suspender".

El titular de la Agencia Federal de Inteligencia había sido señalado por la policía brasileña por su presunta participación en un desprendimiento del caso Lava Jato. "Legalmente el juez está reducido a que lo que el fiscal requiere, si el fiscal no produce un requerimiento el juez no puede proceder. Lo sustancial de mi resolución es que lo que se le imputa a este hombre es una conducta en Brasil No tenemos jurisdicción universal, aunque algunos creen que sí se puede", indicó el juez.

"Sostengo que a este señor nunca se le imputó un delito y mucho menos acciones que pudieran haberse cometido en el país que son relevantes para la justicia penal de este país", destacó.