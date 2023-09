El intendente de Venado se diferenció de Pullaro: "En un ballottage entre Massa y Milei, no voto a ninguno"

El intendente radical de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, se diferenció del gobernador electo Maximiliano Pullaro al afirmar que en un eventual ballottage entre Sergio Massa y Javier Milei no votaría por ninguno de los dos.

Chiarella, reelecto con el 83% de los votos en su ciudad, fue consultado por Noticias Argentina sobre a quién votaría en caso de que halla un ballottage entre el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, y el de La Libertad Avanza, Javier Milei. "No voto a ninguno", fue la tajante respuesta que dio el intendente.

"Nosotros vamos a trabajar para que Patricia gane la elección en Venado Tuerto y en la provincia", enfatizó Chiarella. No obstante, señaló que no votaría positivamente por Massa ni por Milei en un eventual ballottage entre ambos candidatos. "No voto a ninguno. En el ballottage va a estar Patricia", aseveró.

Así se diferenció claramente de Pullaro, de su mismo partido político. El ahora gobernador electo había afirmado en un reportaje televisivo durante la campaña electoral que estaría dispuesto a votar a Milei en un escenario de ballottage frente al postulante del oficialismo, Sergio Massa. "El kirchnerismo es lo peor que nos puede pasar", planteó Pullaro de cara a los comicios de octubre.

El gobernador electo había dicho que desea que Bullrich sea electa presidenta pero luego decidió aceptar el desafío de la pregunta periodística sobre si prefería a Milei sobre Massa, ante lo cual respondió sin tapujos a favor del candidato libertario.