La situación política de Venezuela se coló en la campaña electoral rumbo a las Paso. Funcionarios del gobierno nacional, precandidatos y legisladores advirtieron ayer que “no se puede ser indiferente” ante el informe presentado en la ONU sobre violaciones de derechos y persecución política en ese país, que reportó al menos 793 personas privadas arbitrariamente de libertad y 22 diputados de la Asamblea Nacional, entre ellos su presidente Juan Guaidó, despojados de su inmunidad parlamentaria en lo que va del año.

El senador justicialista y precandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Pichetto, instó a “no callarse ni hacerse los distraídos ante los atropellos y las aberraciones”, que vulneran los derechos humanos en Venezuela.

“En Venezuela hay graves vulneraciones de derechos, ejecuciones extrajudiciales, torturas en detenciones arbitrarias y muertes a manos de fuerzas especiales de la Policía Nacional Venezolana”, manifestó el senador en declaraciones a la prensa.

Pichetto declaró que “todos estos delitos deben ser investigados y sus responsables juzgados”, ya que “los venezolanos merecen una vida libre de miedo con acceso a servicios básicos y alimentos”, y ponderó el informe presentado ante la Organización de Naciones Unidas (ONU).

El jueves, el presidente Mauricio Macri denunció que la crisis y “violaciones a los derechos humanos” en Venezuela “produjeron el éxodo más grande de la historia de Sudamérica”, y advirtió que “los que callan son cómplices” de esa situación.

Ayer, el precandidato a presidente del Frente de Todos Alberto Fernández, quien viajó a Mendoza como parte de su campaña electoral, fue consultado por la prensa por los dichos del presidente Mauricio Macri respecto de la realidad de Venezuela luego de que la ONU denunciara “graves violaciones a los derechos humanos” y “ejecuciones extrajudiciales” del régimen de Nicolás Maduro.

“De la frase de Macri no opino porque no hablo para que me escuche Trump, Macri sí. Lo que sí digo, y lo digo desde siempre, es que en Venezuela hay un problema respecto de la calidad institucional y hay que prestarle atención a eso porque evidentemente se han vivido en los últimos años sistemas de abusos y de arbitrariedad del Estado que no pueden pasar desapercibidas”, aseguró el compañero de fórmula de Cristina Kirchner.

En esa línea, Fernández consideró: “Eso ha complicado la convivencia democrática a tal punto que ha habido enfrentamientos y detenciones que deben llamarnos la atención y preocuparnos”.

En tanto, los presidentes de las comisiones de Relaciones Exteriores del Senado, Julio Cobos, y de Diputados, Cornelia Schmidt Liermann, condenaron la “sistemática violación a los derechos humanos en Venezuela” y rechazaron “enérgicamente” la muerte del capitán Acosta Arévalo, reconocido por su compromiso por defender la democracia.