El "indulto" de Duhalde

El ex mandatario Eduardo Duhalde se refirió al entramado de la corrupción en la obra pública y dijo al respecto que, si él "fuera presidente, indultaría a los empresarios de toda la vida que fueron afectados por los cuadernos". Respecto de la implicación de los hombres de negocios en los cuadernos del ex chofer Oscar Centeno, Duhalde aseguró: "Estoy muy preocupado con lo que está ocurriendo". En ese marco, el ex presidente dijo que "habría que pensar en un indulto para los empresarios importantes que fueron afectados por los cuadernos" e instó a "rodear de prestigio a aquellos que han laburado toda la vida".

