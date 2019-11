El Merval avanzó ayer 2,1%, anotó así su tercera suba consecutiva y superó los 35.000 puntos. Durante la semana acumuló un avance del 3,5%, los analistas advierten que se trata de un alza sostenida por compras selectivas a modo de cobertura ante la persistente depreciación del peso frente al dólar.

Los avances del índice lider de Byma, que cerró en las 35.743,04 unidades, fueron liderados por las acciones de Aluar (+10,3%); Cablevisión (10%); y Grupo Financiero Valores (+7,5%).

“El S&P Merval avanza en pesos por la anuencia del tipo de cambio implícito, ya que los principales ADRs siguen bajo un comportamiento mixto y selectivo, al ritmo de los rebalanceos desde aquellos operadores orientados al trading”, argumentó Gustavo Ber, economista y titular de Estudio Ber.

Más allá de las idas y vueltas que intercalan a diario, los activos locales siguen encerrados dentro de un “rango de trading” mientras los inversores continúan atentos a las señales políticas y económicas que van surgiendo tras esta primera semana de transición. De ahí que más allá de la volatilidad que imponen cotidianamente aquellos operadores orientados el “trading”, la cautela sigue prevaleciendo entre los inversores ya que no sólo restan unos 40 días hasta el “10-D”, sino que además se espera conocer el plan económico, dicen analistas.

Por su parte, el riesgo argentino, realizado por el banco JP Morgan, crecía 14 puntos básicos a 2.292 unidades, al tiempo que los bonos soberanos en dólares registraron una merma del 0,2% en promedio.

Divisa norteamericana

El dólar para la venta al público subió 13 centavos y cerró ayer a $63,35 promedio en las casas de cambio porteñas y a $ 64 en la city rosarina, en otra rueda de bajo volumen. En tanto en la semana cayó $ 1,65 como consecuencia de las medidas adoptadas por el Banco Central el domingo a la noche y que limitaron la compra de divisas a u$s 200 por mes.

Fuentes del mercado aseguraron que la autoridad monetaria compró ayer cerca de u$s 100 millones.

El alza de la jornada de ayer coincidió con el inicio de noviembre, momento en el que se renueva cupo para la compra para las personas físicas.

En tanto, el sector mayorista la moneda norteamericana subió ocho centavos y finalizó a $59,75, mientras que en el balance semanal bajó 25 centavos.

El dólar contado con liquidación (CCL) cuya operatoria cierra más tarde en coincidencia con el mercado bursátil, se vende a $80,53, mientras que el dólar MEP cotiza a $76,35, lo que representó una suba de 0,1% y 0,1%, respectivamente.

En cuanto a la tasa de política monetaria, el BCRA convalidó una baja de 97 puntos básicos respecto del cierre de ayer al finalizar a 67,033%. El total adjudicado fue de $164.776 millones sobre vencimientos por $129.702 millones y a partir de esta operatoria se generó una contracción de liquidez de $35.074 millones.

A fines de octubre, el Comité de Política Monetaria del Banco Central fijó la tasa de interés de las Leliq para noviembre en un mínimo de 63%, cinco puntos porcentuales por debajo del nivel actual.

Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, indicó que en la primera rueda de noviembre, la divisa norteamericana “avanzó levemente empujada en parte por las compras de los bancos oficiales”.

El volumen operado en el segmento de contado fue de u$s 344 millones y no se registraron operaciones en el sector de futuros MAE.

En el mercado de futuros Rofex se operaron u$s 222 millones, un 40% menos que la jornada anterior.

Por otra parte, la liquidación de divisas provenientes de la agroexportaciones en octubre fue la más alta de ese mes en los últimos cinco años al totalizar casi u$s 2.000 millones, informó ayer la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC). De esta manera, durante el décimo mes del año, los dólares ingresados por parte de los agroexportadores alcanzaron los u$s 1.978 millones.

Esta cifra se ubicó un 51% por encima en la medición interanual y se convirtió en el mejor octubre desde el año 2013, informó la entidad empresaria. Así, el monto liquidado entre enero y octubre de este año ascendió a u$s 19.310.493.454 y se posicionó u$s 900 millones por debajo de lo ingresado en todo 2018, cuando ingresaron al país un total de u$s 20.200 millones.