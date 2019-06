"El Gran Rosario está peor que el Conurbano Bonaerense", dijo Amalia Granata

La diputada provincial electa Amalia Granata aseguró que "el socialismo le hizo mucho daño" a Santa Fe, sostuvo que "el Gran Rosario está peor que el Conurbano Bonaerense", aseguró que el resto de los legisladores que llevará su partido a la Cámara baja "no están contaminados con la política" y dijo que cuestiones como "el pañuelo verde y la ideología de género" son "temas de Capital Federal, no del resto de Argentina".

"Nuestro partido tiene un mensaje claro: luchamos contra la legalización del aborto y por la familia y por los valores", dijo la primera diputada provincial de Unite por la Familia y la Vida, que además deslizó que en el interior del país no habría tanta gente a favor de la legalización del aborto como en la ciudad de Buenos Aires. "Santa Fe está dando un mensaje y el país no lo está escuchando. El pañuelo verde, la ideología de género, la legalización del aborto y todos estos temas son de Capital Federal, no del resto de Argentina", aseveró en diálogo con TN.

Sobre la derrota del Partido Socialista a nivel provincial, Granata sentenció: "El socialismo le hizo mucho daño a la provincia de Santa Fe. El narcotráfico se instaló durante su gobierno. El Gran Rosario está peor que el Conurbano bonaerense, viven en condiciones inhumanas".

También celebró que la lista que encabezó en las elecciones del pasado domingo estuviera "conformada por gente que no viene de la política, que no está contaminada con la política", y cuestionó a Mauricio Macri, ya que consideró que el presidente ingresó como un outsider pero "se convirtió en un político tradicional, lo de (Miguel Ángel) Pichetto es rosca política".

"En Unite tenemos una estructura pequeña. Sola me recorrí la provincia entera, me subí a un auto y me la caminé. En Santa Fe no hay un cartel mío, no hubo una publicidad, no hice una nota en ningún medio", sostuvo, además de asegurar:

"Sacamos 300 mil votos, metimos siete diputados, somos la segunda fuerza más grande de la Legislatura de Santa Fe", aunque en realidad sumó 284.755 sufragios y su sector ocupará seis bancas en la Cámara baja provincial, al convertirse en la tercera fuerza en Diputados detrás del Frente Progresista y el PJ.

También volvió a imaginar una hipotética segunda vuelta entre Macri y la expresidente Cristina Kirchner: "Entre Guatemala y Guatepeor, en un eventual ballottage, claramente lo voy a votar a Macri. No quiero que mis hijos crezcan con esta mujer en el gobierno, le ha hecho mucho daño a Argentina".

Dijo además que la actriz Carla Peterson "tiene un discurso hipócrita de querer consensuar con todas las mujeres. El año pasado dijo en una fiesta que no se quería acerca a mí a sacarse una foto ni tampoco para saludarme".

"Las que se embanderan con la mujer pobre tendrían que sentarse un minuto a hablar con una mujer pobre, verían que el aborto no está entre sus prioridades, tiene otra realidad", manifestó, además de remarcar: "Estoy trabajando desde ahora, no voy a esperar al 10 de diciembre, hay mucho por hacer".