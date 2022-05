El gobierno vuelve a la carga con las retenciones y le pide a la oposición discutir el tema

Lo dijo en la habitual conferencia de prensa que realiza los jueves en la Casa Rosada.

El pedido de la portavoz va en línea con lo que había dicho Alberto Fernández el lunes pasado. Ese día, el presidente señaló que “las retenciones son una posible solución, pero la oposición se niega a discutirlo”. Al respecto, el primer mandatario apuntó: “Yo creo que tenemos que desacoplar los precios internos de los externos y para eso necesito una ley, pero tengo una oposición que dice que no quiere que se toque ese tema”.

Tras las elecciones del año pasado, el Frente de Todos está en minoría en el Congreso y necesita el aval de la oposición para que prospere cualquier proyecto legislativo.

Además, la posible suba de retenciones para enfrentar la inflación divide posiciones en el gobierno. La semana pasada, Fernández también se mostró a favor de modificar los derechos de exportación pero el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, aseguró que "de ninguna manera se van a aumentar las retenciones".

El ministro de Economía, Martín Guzmán, también se pronunció en contra de la medida, pero Fernández volvió a la carga con el tema.

De todos modos, el jefe de Estado reiteró que está "impedido de hacerlo" porque la oposición ya advirtió que no aprobaría la iniciativa en el Congreso.

"Las retenciones son una posible solución, ellos se niegan a resolver este tema y no tiene sentido que lo mande para que me digan que no", enfatizó Fernández.