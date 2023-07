El gobierno porteño evocó los 40 años de democracia con un megashow frente al Cabildo

En el espectáculo no hubo menciones políticas, sindicales, ni de derechos humanos, con excepción del primer presidente de la etapa, Raúl Alfonsín.

La década de los 90 fue contada por la monumental Moria Casán, que, con audacia, recordó -irónicamente- la inolvidable era de la convertibilidad, del uno a uno (paridad pesos dólares), esa Argentina paradojal, y en cierto modo, ficcional.

Mientras Moria decía su parlamento, un conjunto de bailarines la rodeaba y homenajeaba, “tóquenme, que no los voy a denunciar”, les lanzó la inefable Moria, una frase con sonido noventista que sin embargo llega hasta estos días.

Excepto a Rául Alfonsín, no hubo menciones a explícitas ninguno de los otros seis presidentes electos a partir de 1989 (sin contar los otros seis transitorios que habilitó el Congreso, luego de la crisis de 2001)

El conjunto artístico “Juventud prolongada” de Jujuy, entre otras expresiones folclóricas provinciales que subieron al escenario, se ganó el cariño del público, y a pedido, se encargó del “bis” final, repitiendo número, para cumplir casi dos horas de show.

Con excepción de Horacio Rodríguez Larreta, Martín Lousteau, y Jorge Macri, que caminaron por las cercanías de la plaza antes del inicio del espectáculo, fueron sólo artistas y conductores del evento los que tomaron el micrófono y la palabra desde el escenario. Entre otros, el mediático Horacio Cabak.

Minutos antes del inicio del tramo principal de show, Enrique Avogadro (ministro de Cultura de CABA), explicó a LaCapital: “Hoy todos los argentinos celebramos la recuperación de la democracia con la firma convicción de no olvidar el pasado, pero con la necesidad de mirar hacia adelante”; Avogadro, de gran trayectoria en la gestión cultural, pidió “reconciliarnos con aquello que somos y con lo que aún nos falta. Hacer autocrítica, el sueño democrático no alcanzó a todos, el progreso no llegó de manera equitativa”

El ministro aseguró que “viene una etapa para saldar las promesas incumplidas, reconocer que no estamos en el mejor lugar es el punto de partida para empezar a cambiar nuestro destino”.