"El gobierno dejó de investigar, perseguir y encarcelar a las  organizaciones criminales"

"El gobierno ha dejado de investigar, perseguir, encarcelar y desmantelar a las grandes organizaciones criminales, tarea que hoy es llevada a cabo en soledad por la fiscalía. Todo lo cual no hace sino empeorar el cuadro de situación que habrá de asumir el próximo gobierno", añade la comunicación firmada por el ex titular del Servicio Penitenciario Pablo Cococcioni, el diputado Gabriel Chumpitaz y el ex secretario de Seguridad Omar Pereira.