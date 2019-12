El gobierno buscará eliminar por ley las jubilaciones de privilegio

Luego de que la Cámara de Diputados diera media sanción a las leyes de emergencia, y tras la polémica que se generó por el régimen de excepciones en la movilidad jubilatoria, el presidente Alberto Fernández anunció ayer que ampliará las sesiones extraordinaria en el Congreso para enviar un proyecto de ley que termine con las "jubilaciones de privilegio" en el Poder Judicial y el Cuerpo Diplomático.

También ratificó que "durante los próximos 180 días" se fijará "el modo de actualización de las jubilaciones" pero que "hasta entonces" habrá "incrementos trimestrales" para "preservar que no se sigan deteriorando los ingresos de nuestros adultos mayores".

El viernes a la madrugada, por 134 votos contra 110, el oficialismo (con el aporte de bloques aliados) aprobó y giró al Senado el proyecto de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que contempla la declaración de la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2020.

Los principales ejes del dictamen de mayoría son la creación de un impuesto a la compra de dólares para turismo o atesoramiento, aumento de alícuotas del impuesto a los bienes personales, moratoria para las pymes, congelamiento y revisión de las tarifas, suba en los derechos de exportación de granos y oleaginosas (retenciones), y la suspensión de la movilidad jubilatoria.

Precisamente, uno de los puntos más polémicos fue el tema de los regímenes especiales jubilatorios, a los cuales no se les suspende la movilidad, y no solo están incluidos docentes, científicos, pensiones graciables de ex presos políticos, beneficiarios de la ley Brisa, sino también jueces, ex presidentes y funcionarios públicos.

La excepción a jueces y políticos de la suspensión de la movilidad jubilatoria no solo generó un áspero debate dentro del recinto, sino que la polémica se fue extendiendo y provocando un fuerte rechazo social, acicateado inteligentemente por la oposición.

Frente a esto, y ante la posibilidad de que se empantanara la ley en el Senado, Alberto Fernández decidió involucrarse directamente en el tema, en un intento por desactivar el repudio social que iba creciendo en los set televisivos y en las redes sociales. Eligió esta última herramienta, Twitter, para explicitar su plan.

"Con el propósito de garantizar la igualdad, he decidido ampliar las sesiones extraordinarias del Congreso Nacional a efectos de que se aboque al tratamiento de un proyecto de ley que termine con las jubilaciones de privilegio (Poder Judicial y Cuerpo Diplomático)", fue el primero de los tuit que lanzó el presidente.

En otro aclaró que durante los próximos seis meses se fijará el modo de actualización de las jubilaciones, pero que "hasta entonces" habrá "incrementos trimestrales" para "preservar que no se sigan deteriorando los ingresos de nuestros adultos mayores".

En ese sentido, el presidente destacó también el "auxilio" para los "que perciben la jubilación mínima, ofreciendo un ingreso adicional de 10 mil pesos", a cobrar en dos cuotas en diciembre y enero, tal como fuera anunciado hace pocos días.

Fernández se refirió también a la reciente media sanción de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, al destacar el "paso" que se dio para "acotar el aumento de tarifas del gas y de la luz, ofrecer planes de regularización impositiva para las Pymes y atender la emergencia sanitaria".

"Todo ello se inscribe en un nuevo marco económico que empezamos a diseñar garantizando el trabajo con la doble indemnización en caso de despido sin causa y los alimentos a quienes hoy padecen hambre", señaló.

Y concluyó: "Para poder salir de la emergencia económica y social en la que estamos, vamos a trabajar para construir una sociedad que iguale las oportunidades de todas y todos. Debemos esforzarnos para ayudar a poner de pie a esta Argentina que tanto amamos".

El presidente publicó estos conceptos en su cuenta de Twitter luego de una reunión que mantuvo con su ministro de Economía, Martín Guzmán, y los diputados Sergio Massa y Darío Martínez (fue el miembro informante). Allí se acordó el tratamiento urgente de esa iniciativa.

En esa reunión en Casa Rosada se definió la nueva estrategia legislativa que apunta a descomprimir el malestar social. De esta manera, el presidente instruyó a Massa y a Guzmán para redactar un proyecto de reforma del artículo 51 de la ley de emergencia económica que se tratará el lunes y que apunta a suspender la eximición del sistema de ajuste de haberes que se definió recientemente en el resto de las jubilaciones para los jueces, embajadores y ministros.