El gobierno apelará el fallo que liberó a Cristóbal López

El presidente Mauricio Macri ratificó ayer que el gobierno apelará el fallo que benefició al empresario Cristóbal López y afirmó que "aunque sea parcialmente" quiere recuperar lo adeudado por el Grupo Indalo.

"Desde el gobierno y la Afip vamos a apelar, confío en el proceso global de la Justicia. Más allá en focalizarnos si tiene que estar preso o no, lo central es el cambio de carátula", sostuvo el mandatario.

En una entrevista televisiva, el jefe de Estado se mostró "absolutamente" indignado por la decisión judicial de modificar el presunto delito cometido por López y señaló que "es claramente malversación".

"Estamos hablando de muchos miles de pesos que son de los argentinos", manifestó el líder del PRO, quien indicó que quiere recuperar lo adeudado "aunque sea parcialmente".

En ese sentido, Macri señaló: "Parte de ese dinero se ha perdido. Parte de lo que podamos rescatar tiene que ir al erario público".

"He tomado una única posición desde el día cero: velar por recuperar lo más posible para los argentinos y dentro de la ley, convocatoria, ley de quiebras, pero un proceso transparente. Es una cifra imposible de recuperar. Lo importante es que venga alguien que diga «Vale tanto esta empresa, lo paga», y eso va al pozo de la deuda que tiene con la Afip. Que las actividades que son viables continúen. Que las fuentes de trabajo que puedan seguir adelante, sigan. Pero todo dentro de un proceso transparente", añadió.

Asimismo, el presidente confirmó que el empresario le había enviado una misiva: "Yo leí una carta en la que me preguntaba por qué se lo perseguía. Intentar recuperar lo que es de los argentinos no es perseguir. Era descabellado. No tengo ningún problema personal con Cristóbal López. Lo vi una o dos veces en mi vida".

Por otra parte, descartó que el gobierno busque beneficiar al dueño del Grupo Indalo con la salida de Alberto Abad de la Afip

"Son trasnochadas de gente a la que le cuesta dormir a la noche. (Leandro) Cuccioli (nuevo jefe de la Afip) es un hombre brillante. Viene a continuar una etapa que llevó adelante Abad, una especie de tío en la vida, un sabio", concluyó.

Previamente, la diputada Graciela Ocaña había calificado de "vergonzosa" la liberación de los empresarios Cristóbal López y Fabian De Souza, ya que son "personas que deberían estar detenidas porque hicieron lo posible para evitar que la Justicia avanzara".

Luego aseveró que "esto que está pasando se debe discutir", porque "cuando hay gente que tiene dinero, no puede estar en prisión preventiva. Parece que hay una Justicia para ricos y otra para los otros ciudadanos".

sin rejas. El titular del Grupo Indalo fue beneficiado por la Justicia.