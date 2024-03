El gobernador Sáenz comparó las facturas de luz de Salta y Caba: "Es una injusticia"

"Miren lo que cobran en Salta y miren lo que cobran en Capital Federal", indicó en un video que publicó en la red social X (ex Twitter), comparando dos boletas: la de Capital Federal por $21.023,04 y la de Salta por $187.704,33.

“Esto es realmente una injustica, dos facturas, no es relato”, sostuvo el dirigente del Partido de Identidad Salteña, en su segundo período como gobernador salteño.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FGustavoSaenzOK%2Fstatus%2F1767745792524079406&partner=&hide_thread=false Terminemos de una vez por todas con las asimetrías y las injusticias con los argentinos del interior. Estas desigualdades en los costos de la energía, el transporte, el gas y el combustible afectan no sólo la economía familiar sino también a la actividad industrial y productiva. pic.twitter.com/L1PmKh5hf8 — Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) March 13, 2024

Pidió terminar "de una vez por todas con las asimetrías y las injusticias con los argentinos del interior. Estas desigualdades en los costos de la energía, el transporte, el gas y el combustible afectan no sólo la economía familiar sino también a la actividad industrial y productiva”.

“Independientemente de que se paga muchísimo, muchísimo más, hay un detalle que no debe pasar, la factura es bimestral en Capital Federal y con subsidios, nosotros no tenemos subsidio y pagamos mensualmente”, indicó, y agregó: “Es algo histórico y no es culpa de este gobierno ni del anterior, ni del anterior".