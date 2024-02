El gobernador de Chubut, durísimo con Milei: "Odia el esquema federal"

Ignacio Torres había dicho que no mandaría petróleo si le cortaban la coparticipación. Afirmó que a su provincia se la está "ahogando" y denuncia "una actitud patoteril".

Torres aseguró que no es “una decisión personal, sino de toda la ciudadanía de la provincia”.

En declaraciones a Radio Mitre, el mandatario se refirió a la decisión que tomó de amenazar con frenar la entrega de la producción petrolera que genera Chubut debido a que “el Ministerio de Economía retuvo 13.500 millones de pesos” a esa provincia , Torres aseguró que no es “una decisión personal, sino de toda la ciudadanía de la provincia”. A su vez, afirmó que en el acto en Comodoro Rivadavia donde habló al respecto “no había solo sindicatos, sino también familias, jubilados, cámaras de petroleros”.

“No es un problema político partidario, se trata de una preocupación ante una avanzada de un desprecio poca veces visto. No tengo recuerdo con el que pueda comparar cómo un presidente odia tanto a un esquema federal. Es verdaderamente preocupante”, indicó Torres.

Luego se refirió a los problemas que encontró al llegar al Ejecutivo de la provincia y afirmó, en línea para justificar su postura: “Por primera vez en 10 años conseguimos que empiecen las clases con mucho esfuerzo, diálogo y esfuerzo fiscal gracias a un esquema de austeridad mayor al que hizo el gobierno nacional. Los últimos seis años tuvimos apenas un año y medio de clases, hay una generación que perdió la única herramienta que le permite defenderse. Lapidaron todo en nuestra provincia”.

“Por Twitter son muy guapos pero no vi que dieran una pelea para terminar con las verdaderas mafias”, expresó de nuevo contra la gestión libertaria el gobernador en otro tramo de la entrevista este sábado.

El mandatario chubutense se defendió asimismo contra los embates del Ejecutivo porque asegura que su provincia sí muestra voluntad de pago de las deudas. “El gobierno nacional decidió de manera deliberada e ilegal e inconsulta retenernos tres escuelas por día, ayer nos retuvieron 9 mil millones de pesos de la coparticipación, que más o menos es la mitad de nuestra coparticipación. Tenemos superávit primario, no tenemos un problema de caja, pero el ahogo financiero que hace el gobierno es adrede y extorsivo, incluso mis diputados votaron a favor de la ley ómnibus”, sostuvo en diálogo con Radio Mitre.

Leer más: Milei contra el gobernador de Chubut: "Hágase cargo de las consecuencias"

En ese sentido, lanzó una dura crítica al principal asesor del presidente, Santiago Caputo: “La frustración que nos genera ver la soberbia patoteril del gobierno, donde todo pasa por un personaje que no conoce la Argentina y no laburó nunca en su vida, que es Santiago Caputo, que le dice al presidente que tiene que pelearse con los diputados, con gobernadores, con medios, periodistas y cantantes. No quiero tener un presidente que fomente el odio. Quiero un presidente que con firmeza resuelva las cosas pero con respeto. Esos tuit chabacanos nos hacen quedar muy mal. Muchos estamos desilusionados”, afirmó.

“Es nefasto”, deslizó, al referirse a Santiago Caputo. “Se prioriza cuántos likes tenés en Twitter. Suben al ring a gente que quiere ayudar, como nosotros, porque creen que la ética de la pelea contra una casta ficticia, que nunca tuvieron coraje para pelear en serio, es lo que verdaderamente les garpa. Pero en algún momento la gente pide resultados. No pueden poner videos con Inteligencia Artificial cuando la mitad del país es pobre y las provincias somos las que aportamos los dólares que tanto necesita Nación. No me pueden explicar por qué se pelean con todos”, determinó el gobernador.

Además, Torres reveló que el expresidente Macri intentó ser el nexo entre la provincia y Nación. “Mauricio desde el momento uno está colaborando, tratando de tender puentes y es frustrante ver que del otro lado no hay respuesta. En el gobierno se desconocen entre ellos. No queremos un beso de Nación, pedimos respeto para las provincias”, indicó.

Finalmente, el gobernador adelantó que este sábado se reunirá con mandatarios de provincias del sur para “tomar una decisión en conjunto”. “Ya estamos cansados del destrato, de la agresión, de la violencia y de que se quieran llevar puestas a las provincias. Hoy vamos a tener una deliberación y lo que decida Chubut lo vamos a tomar en todas las provincias patagónicas”, sentenció.