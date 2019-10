El Frente de Todos sigue de cerca el escrutinio

El apoderado del PJ, Jorge Landau, dijo ayer que "descree de los datos del escrutinio provisorio" y pidió "esperar a ver los resultados definitivos", tras recordar las "numerosas denuncias" que realizó el peronismo respecto de la firma Smartmatic, encargada del recuento inicial.

"Descreo del escrutinio provisorio por todas las denuncias que ya hemos realizado contra Smartmatic y, por eso, es importante esperar los últimos datos, que son los que arroja el conteo definitivo", recomendó.

"Respecto de las conclusiones de los datos que salieron de esa matriz (el provisorio), las tomo en duda, pero no porque lo plantee ahora sino porque lo veía antes. El tren ya partió y ahora está en la estación Temperley. No me interesa volver atrás sino ver la instancia del escrutinio definitivo que comenzó, y se verá en diez días", añadió Landau.

Por lo pronto, advirtió: "Ahí veremos la confrontación entre los datos y, si advertimos que hay inconsistencias graves entre el escrutinio provisorio y el definitivo, haremos la denuncia correspondiente".

También expresó su desconfianza Sergio Massa, diputado nacional electo del Frente de Todos (FdT). "El gobierno manipuló datos y los resultados definitivos van a mostrar que la diferencia de Juntos por el Cambio es mayor que la que mostraron en la comunicación", sentenció el dirigente.

Landau, en tanto, valoró la contabilización definitiva: "Hace 20 años que vengo haciendo lo mismo y sé como se computan. El sistema está hecho de tal forma que no se pueda alterar los resultados".

Variaciones

Por su parte José Luis Gioja, presidente del PJ nacional, consideró que "en el recuento definitivo hay que poner mucha atención, porque la empresa que controló y pasó los datos (Smartmatic) tiene poca capacidad".

"No digo que (la empresa) es trucha, pero anda cerca. Estoy convencido de que los votos que no fueron computados, que son muchos, cerca de un millón, pueden hacer variar el resultado final", sostuvo el dirigente justicialista.

"Hay que cuidar mucho el escrutinio final. Hay que poner la lupa bien puesta. Si hay que contar de a uno, se contará de a uno", agregó Gioja.

Paralelamente, en el gobierno nacional, el secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Adrián Pérez, aludió a las críticas recibidas. "Lamentamos que, una vez más, se pretenda sembrar desconfianza sobre el recuento de votos de las elecciones generales con acusaciones ambiguas y carentes de sustento", dijo.

Al respecto, el funcionario añadió: "El escrutinio provisorio fue el más transparente y ágil que ha existido en nuestro país, con todas las garantías para los partidos políticos participantes. Y el escrutinio definitivo que realizará la Justicia Electoral ratificará los resultados arrojados por el provisorio y consagrará los candidatos electos de acuerdo a las normas vigentes".

El recuento definitivo comenzó el martes pasado en algunas provincias y ayer en otras, dando cumplimiento al Código Electoral que indica que debe realizarse "48 horas después de realizados los comicios".

Se espera que los resultados demoren al menos dos semanas, aunque podría extenderse por más tiempo debido al caudal de votos correspondiente a la provincia de Buenos Aires.

El escrutinio definitivo es el único que tiene valor legal. El provisorio (Ministerio del Interior), tiene validez sólo para informar el resultado electoral. Por eso, el producto que surja del proceso iniciado ayer será el final.