Con la unidad como trasfondo y en el Día de la Lealtad, la fórmula presidencial del Frente de Todos (FdT) tuvo ayer en Santa Rosa, La Pampa, su primer acto de cierre de la campaña. "Parecen psicópatas, imputan a otros las cosas que hacen ellos", dijo Cristina Fernández de Kirchner sobre el gobierno del presidente Mauricio Macri, mientras Alberto Fernández valoró el lugar que ocupa hoy la política en la escena nacional. "La política no es prepararse haciendo coaching para mentirle a la gente", disparó a su turno el candidato.

Ayer, el parque lindero a la laguna Don Tomás, en Santa Rosa, prestó su escenario al FdT para el arranque del final de la campaña de cara a las elecciones presidenciales del próximo 27 de octubre. Con una puesta similar al acto de cierre de las Paso en Rosario, primero subieron al escenario gobernadores y legisladores electos y en funciones. El último en subir fue el gobernador local, Carlos Verna, una figura reivindicada por los Fernández.

Cristina y Alberto fueron los únicos que no aparecieron directamente en el escenario sino que llegaron juntos caminando, en una suerte de recurso cinematográfico para reforzar la idea de unidad.

Las pantallas antes mostraron un documental donde imágenes de aquel 17 de octubre se mezclaban con otras más actuales. Luego, una suerte de karaoke introdujo la Marcha Peronista que cantaron todas y todos.

Primero habló Verna que agradeció a quienes durante años "pusieron en las urnas el voto de Perón y Evita", usando esa imagen para recordar el valor de "la lealtad peronista". Agradeció a Alberto F y CFK por estar en La Pampa y por la unidad lograda, esa llave tan preciada por los integrantes del FdT.

Tras Verna llego el turno de CFK que hizo alarde del poncho que llevaba puesto, un regalo del gobernador pampeano. Su discurso comenzó con una alusión a Macri. "Hay mucho machirulo suelto últimamente, pero las mujeres peronistas somos fuertes y a nosotras ningún machirulo nos manda", dijo con firmeza.

Luego hizo un recorrido histórico sobre la aparición del neoliberalismo en el país. "Nunca más el liberalismo en el país compatriotas", bregó la candidata a vicepresidente del FdT.

"La primera experiencia neoliberal fue a partir del 24 de marzo de 1976. Después, vino la segunda experiencia de la década de los 90", explicó le ex presidenta.

"Y ahora la tercera —continuó— que viene con una novedad: la Argentina parece atendida por sus propios dueños".

Valoró la unidad pero no sólo por lo logrado sino a futuro ante lo que viene. "No vale la pena hacer leña del árbol caído, no perdamos tiempo, tengamos serenidad y amor para la reconstrucción de todo lo que han destruido. Creo que vamos a tener que saber en qué se fue la plata del endeudamiento, sino no sería justo", auguró.

"Por momentos parecen psicópatas, imputan a otros las cosas que han hecho", cerró CFK para dar paso a Alberto F.

La mentira

De camisa rosa y un abrigo siete octavos, Alberto Fernández, el candidato a presidente del FdT, recordó el valor presente del día fundacional del peronismo. "Nos recuerda con quién estamos comprometidos. Siempre salimos al escenario político para estar al lado de los que no tienen", dijo ante otro 17 de octubre.

Aludió también a la unidad, agradeció a Verna y a CFK en ese camino y pidió que "Argentina deje de caerse, porque no choca con una piedra, la piedra son ellos", señaló en referencia al actual gobierno.

"Yo espero que esta vez hayamos aprendido que la política no es prepararse haciendo coaching. La política, señor presidente, exige no mentirle a la gente. Llegó mintiendo, va de un debate y sigue mintiendo, hay que ser un desvergonzado para decir tantas mentiras", criticó con dureza.

"Nosotros que nacimos admirando a Perón y Evita sabemos muy bien donde está nuestra lucha. Evita decía «donde hay una necesidad hay un derecho» pero para ellos donde hay una necesidad hay un negocio. Llegaron para quitar derechos", fustigó el candidato.

Quizá por eso Fernández aseguró: "Como tantas veces nos caímos, nos vamos levantar otra vez, porque somos un pueblo maravilloso, hemos soportado la guerra, la dictadura, los genocidas y hemos vuelto".

El candidato pidió "un esfuerzo más el 27 de octubre para decirle adiós a este momento con toda la fuerza del pueblo. No lo vamos a hacer Cristina y yo, lo vamos hacer todos juntos", vaticinó.

"Perón decía que muchos prometían pero no hacían", recordó y la frase arrancó el clásico "Vamos a volver, a volver..." y "estos prometieron de todo y nada hicieron".

"A no bajar los brazos —pidió—, tenemos que construir el país que nos merecemos y vamos hacerlo todas y todos", cerró ante un parque colmado, a 74 años cuando cientos de miles de obreros y obreras leales llegaron desde el conurbano bonaerense a reivindicar a Perón.