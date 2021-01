El Frente Progresista salió al cruce de las acusaciones del ministro Sain

“Es lamentable que el gobernador Omar Perotti utilice a Sain como ariete para atacar a la oposición y, al mismo tiempo, para azuzar la interna del peronismo”, aseguró a La Capital Blanco.

En esa línea, el legislador frentista subrayó: “Es lamentable porque Sain trajo a Santa Fe la dinámica política de Buenos Aires, la grieta y las operaciones, rompiendo una tradición de convivencia democrática entre el oficialismo y la oposición que costó mucho conseguir”.

“También es lamentable que Sain descuide su tarea de ministro de Seguridad, que debe ejercer las 24 horas y los siete días de la semana. Especialmente cuando acabamos de terminar un año en el que todos los indicadores de su área empeoraron. Porque estamos viviendo un pico de violencia, que se suma a la falta de presencia policial, entre otros déficit”, completó Blanco.

“Que Sain siga jugando a la política barata es algo que no merecemos los santafesinos”, enfatizó el diputado, para luego aludir a la reforma en seguridad remitida a la Legislatura santafesina.

Tras recordar que se trata de “proyectos que tardaron diez meses en elaborar y que recién fueron enviados (a la Legislatura) en octubre pasado”, Blanco indicó que los mismos “están siendo analizados, incluso con el aporte de especialistas, una tarea que no realizó el gobierno provincial, y seguramente entre febrero y marzo la Cámara baja avanzará con su tratamiento”.

“Pero no nos engañemos: son cambios a largo plazo que, posiblemente, verán los próximos gobiernos provinciales. Lo que Perotti y Sain deben hacer es mostrar un plan de seguridad ya”, concluyó el socialista.

La disputa

El titular de Seguridad mantiene desde hace meses una dura puja con “el bloque de poder histórico” que gobernó Santa Fe “en la última década”, en alusión a una alianza entre el Frente Progresista y “el peronismo conservador”.

La tensión fue in crescendo en las últimas semanas con el pedido de desafuero del senador del PJ Armando Traferri —rechazado por la Cámara alta provincial— para ser imputado como organizador de una estructura de juego clandestino, por la que están detenidos dos ex fiscales.

Paralelamente, Sain apura el tratamiento del paquete de leyes remitido por Perotti a la Legislatura santafesina para la reforma y modernización del sistema de seguridad, que el ministro considera clave para mejorar el servicio policial.

“La mayoría de los legisladores de este bloque de poder (FPCyS y senadores justicialistas) no leyó nada”, arremetió el funcionario, que añadió: “Militaron el no como decisión política y no como decisión parlamentaria”.

Entonces, Sain apuntó al Frente Progresista, liderado legislativamente por el ex gobernador Miguel Lifschitz. Y puntualizó: “El gran problema es que la estrategia del gobierno santafesino de lucha contra las mafias a ellos les asusta”.

“La sospecha que tengo es que ese susto tiene que ver con que, quizás, algunos de sus principales dirigentes estén comprometidos con esas mafias”, sentenció.