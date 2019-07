El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó ayer la cuarta revisión del programa stand by y el acceso a un desembolso de 5.400 millones de dólares, según informó el organismo. El director gerente interino del FMI, David Lipton, fue el encargado de informar el acuerdo alcanzado con las autoridades del gobierno argentino.

"Me complace anunciar que el personal técnico del FMI y las autoridades argentinas llegaron a un acuerdo sobre la cuarta revisión del programa económico respaldado por el acuerdo stand by", djo el sucesor de Christine Lagarde. Si el directorio ejecutivo del organismo da su aprobación, el gobierno tendrá acceso a u$s 5.400 millones.

Lipton felicitó al gobierno argentino por sus "continuos esfuerzos" y "la implementación firme de su programa de política económica". Consideró que las autoridades "completaron todos sus objetivos fiscales, monetarios y de gasto social en el marco del programa respaldado por el FMI en el contexto de esta revisión".

Además, el funcionario estadounidense aseguró que "las políticas económicas de la Argentina están dando resultados". Subrayó que los mercados financieros "se estabilizaron en mayo y junio" y dijo que "se espera que la inflación, aunque se mantenga en niveles altos, continúe cayendo en los próximos meses".

"La posición fiscal y externa sigue mejorando, también hay indicios de que la situación económica está mejorando en el segundo trimestre", arengó.

Lipton puso de relieve el respaldo del organismo multilateral de crédito al cumplimiento efectivo de los compromisos asumidos por el gobierno argentino cuando firmó el acuerdo stand by.

"Apoyo plenamente los esfuerzos de Argentina para reforzar la confianza, sentar las bases de un crecimiento sostenible y proteger a los más vulnerables", dijo. Y enfatizó que "la implementación firme de los compromisos y políticas de las autoridades en el marco del programa económico respaldado por las autoridades del FMI será crucial para seguir avanzando".

"Espero con interés discutir esta revisión con el director ejecutivo del FMI el 12 de julio", concluyó Lipton en su misiva.

Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) encabezada por el Roberto Cardarelli visitó la Argentina entre los días 11 y 22 de mayo de 2019, para llevar adelante discusiones sobre la cuarta revisión del programa apoyado por el FMI de Argentina bajo el Acuerdo Stand-By. Las conversaciones continuaron en Washington después del final de la misión.

Durante su visita a Buenos Aires, la misión se reunió con el ministro de Economía, Nicolas Dujovne, el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, y con otros funcionarios gubernamentales, miembros del sector privado y representantes sindicales.

Los 5.400 millones de dólares se suman al préstamo otorgado por el el organismo hace un año por un total de 57.000 millones de dólares. Con este nuevo tramo, ya se giraron u$s 44.700 millones al mandatario de Cambiemos. Para la próxima administración quedarán los vencimientos.

Un informe del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (Ceso) recordó en su último informe que "a un año del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la economía argentina se encuentra sumergida en una profunda depreflación, con una tasa de incremento de los precios supera el 57 por ciento anual y un derrumbe del 5,8 por ciento interanual en el PBI durante el primer trimestre de 2019".

Es más, de acuerdo al centro de estudios que conduce el economista Andrés Asiaín, las tensiones cambiarias "no menguaron", prueba de lo cual es que en mayo se registró uno de los valores máximos de fuga de capitales: u$s 2.568 millones.

"Hacia adelante, el perfil del endeudamiento se muestra insustentable, dejando a la próxima administración la pesada herencia de u$s 143.570 millones de compromisos de capital e intereses en divisa a pagar hasta 2023", subrayó.

Y concluyó que "la desastrosa trayectoria de la economía argentina en el marco del acuerdo con el FMI tiene como una de sus explicaciones los desatinos en el manejo de la política cambiaria". Así, en un año, el Fondo pasó de sostener "desestabilizadoras políticas de libre flotación con su elevado costo de devaluación e inflación", a permitir el uso de sus recursos "para financiar la fuga de capitales en el marco del año electoral".

Para E&R, el acuerdo con el FMI y su renegociación" es parte fundamental de esta dinámica viciosa que se da en el período 2018/2020". El programa y los dólares del organismo, subrayaron, "tan sólo sirvieron para postergar el riesgo de default e hiperinflación, pateándolo para más adelante".

El objetivo, subrayó, es político y no económico: pasa por "mantener las chances electorales de Macri".

Amplían licitación de Letes

El Ministerio de Hacienda dispuso la ampliación de Letras del Tesoro (Letes) en dólares con vencimiento 30 de agosto, por un total de u$s 554 millones, a través de la resolución conjunta 46/2019 de las secretarías de Finanzas y de Hacienda publicada ayer en el Boletín Oficial. La medida determinó además la imputación del saldo no colocado de Letras del Tesoro en dólares con vencimiento el 26 de julio próximo emitidas por un monto de hasta valor nominal original u$s 183.408.894, las que sólo podrán suscribirse en la moneda estadounidense. También se dispuso la ampliación de la emisión de Letes con vencimiento el 26 de julio próximo, por un monto de hasta valor nominal original u$s 217.591.106, las que sólo podrán suscribirse en dólares. De este modo, la resolución conjunta decidió ampliar la emisión de Letes, por un monto de hasta valor nominal original u$s 955 millones.