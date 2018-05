El FMI analizará el viernes el pedido de auxilio

El directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) se reunirá el próximo viernes para empezar a analizar el pedido de auxilio financiero realizado por el gobierno argentino y el objetivo es alcanzar un "rápido acuerdo", anunció ayer Gerry Rice, vocero del organismo.

"El personal del FMI continúa el diálogo con las autoridades argentinas con el fin de lograr un programa respaldado por el Fondo, nuesto objetivo común es llegar a un rápido acuerdo en estas negociaciones", dijo Rice.

Esa reunión será informal y es parte del proceso usual en el que el FMI informa al directorio ejecutivo sobre negociaciones de programas de alto acceso.

El Fondo dijo apoyar la política monetaria de la Argentina, país en el cual "las fuerzas del mercado deben seguir determinando el tipo de cambio", según una fuente del organismo multilateral.

"Argentina tiene un tipo de cambio flotante, cuyo nivel es determinado por el mercado, apoyamos plenamente esta política cambiaría", señaló la fuente. Además, dijo que las autoridades del país están "comprometidas con este régimen" de divisas como un punto clave del marco de metas de inflación.

Fuentes del Palacio de Hacienda explicaron que el Fondo "no establece" un nivel particular del tipo de cambio como parte de un programa y, por ende, no hubo discusiones sobre ese tema.

Los países más poderosos del mundo, entre los que figuran potencias como Estados Unidos, China, Alemania y Francia, dieron su respaldo a la Argentina en las negociaciones con el FMI. Estados Unidos hizo público su apoyo al gobierno argentino a través de una comunicación telefónica de diez minutos que mantuvieron durante la mañana de ayer los presidentes Mauricio Macri y Donald Trump.

En una declaración oficial, el gobierno de Alemania tambiénrespaldó a la Argentina en las negociaciones con el Fondo y destacó que el país implementó "importantes reformas económicas".

El embajador de Francia en la Argentina Pierre Guignard hizo pública una declaración de la administración de Emmanuel Macron, transmitiendo "todo el apoyo a las negociaciones iniciadas".

En una carta enviada por el presidente Mariano Rajoy, el gobierno de España manifestó "todo su respaldo y solidaridad" a la Argentina y su apoyo para que las discusiones con el FMI "lleguen a buen puerto".

El presidente de China, Xi Jinping, envió una carta en la que sostuvo que "algunos países emergentes, como es el caso de la Argentina, enfrentan nuevos desafíos en el ámbito económico doméstico, impactados por factores externos".╠

"He tomado nota de que el gobierno argentino, bajo su liderazgo, ya ha adoptado oportunidades y enérgicas medidas que están rindiendo resultados para estabilizar la situación económica y financiera de su país", señaló.

Por su lado, el canciller Jorge Faurie recibió un llamado telefónico de su par japonés Taro Kono, quien transmitió el respaldo de su país a "las reformas estructurales que el gobierno argentino lleva a cabo, dado que entiende que ellas contribuyen a una economía más abierta e integrada al mundo".

En su cuenta de Twitter, el presidente de Brasil, Michel Temer, expresó su "plena confianza" en el plan económico del gobierno.