A pesar de haber pedido estricta confidencialidad, ayer se conocieron algunos tramos de la indagatoria que prestó el fiscal Carlos Stornelli ante el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla. Imputado en la causa que investiga una supuesta red de extrorsión y espionaje ilegal, Stornelli declaró por más de 10 horas y centró su defensa atacando al detenido falso abogado Marcelo D'Alessio. Lo describió como un "obsecuente, hablador, charlatán y fabulador" y dijo que lo conoció a través del periodista Daniel Santoro. Admitió contactos con el supuesto agente pero desconoció algunos mensajes y pruebas que se le exhibieron sobre su vinculación.

Stornelli está sospechado de integrar una red de extorsión en la cual habría trabajado junto a D'Alessio. Hasta el viernes se había negado a declarar en seis llamados a indagatoria por lo cual Ramos Padilla lo declaró en rebeldía. Durante ese lapso el fiscal adujo diversas artilugios jurídicos para no presentarse, mientras desde ámbitos políticos ligados al oficialismo se indicaba que la investigación judicial respondía a sectores ligados al kirchnerismo y buscaba interferir en causas que llevaba adelante el fiscal, como la de los cuadernos.

Desde el entorno de Stornelli aseguraron que su presentación a indagatoria tuvo que ver con que la causa cuadernos que ya fue elevada a juicio oral. Otras lecturas apuntan a que hace pocos días se conoció un informe de la comisión fiscales que analizó la "rebeldía" y que recomendó a la Procuración iniciar un proceso por el cual el funcionario podía perder los fueros.

Así las cosas, Stornelli después ocho meses de negarse a indagatoria el viernes llegó al juzgado de Dolores y presentó tres escritos pero también respondió preguntas.

La causa que investiga Ramos Padilla se inició tras una denuncia del productor agrario Pedro Etchebest contra D'Alessio y Stornelli por una presunta extorsión para no involucrarlo en la causa cuadernos.

Ayer www.ambito.com publicó algunos tramos de la declaración, donde el fiscal explica cómo se relacionó con D'Alessio y qué tipo de vínculo mantuvo.

"Conocí a Marcelo D'Alessio el día 5 de noviembre de 2018. Recuerdo esa fecha no por memorioso sino porque ese fue el día que concurrió a la Fiscalía a prestar su testimonio en la causa gas licuado", dijo el fiscal. Detalló que fue Daniel Santoro quien se lo presentó: "Me pidió que reciba a una persona que tenía información sobre Enarsa y cuestiones relativas al gas licuado, describiéndola al efecto como una persona de su confianza, que era su fuente, que nunca le había fallado".

Stornelli dijo que a pesar de que Santoro le había dicho que D'Alessio tenía vinculación con la Embajada de EEUU", no lo recibió como tal.

D'Alessio "apareció en la Fiscalía" y "desde el inicio se mostraba en demasía cordial, obsecuente, hablador", declaró Stornelli.

Y calificó su personalidad como "al menos como charlatán y exagerador".

El fiscal señaló que el motivo de "la visita" de D'Alessio fue por que "él había sido funcionario de Enarsa, creo que entre los años 2011 y unos meses del 2016, y relató acerca de los hechos de los cuales él tendría conocimiento, luego de lo cual fue derivado con dos de los secretarios de la Fiscalía".

"A partir de ese día y aprovechando el contacto, dado que (lo que ahora entiendo un error) habíamos intercambiado teléfonos, comenzó a enviarme mensajes cordiales que básicamente consistían en cadenas, fotos de «operativos», comentarios triviales de interés general, muchos de las cuales eran lo que se llaman virales o reenviados. No recuerdo con exactitud su contenido dado que son cosas que voy borrando sistemáticamente", adujo Stornelli.

En los allanamientos realizados a D'Alessio se le incautaron teléfonos y computadoras, allí aparecen justamente mensajes, audios y archivos que comprometen al fiscal. "No reconozco ni valido los mensajes y/o conversaciones técnicamente obtenidas del equipo celular de D'Alessio. No me consta que sean ciertos, muchos de ellos sencillamente no los recuerdo, otros me resultan extraños y algunos pocos, y solo en sus generalidades, puedo recordar y reconocer que hayan existido entre él y mi persona".

El encuentro en Pinamar

Dentro de los materiales que se encuentran en la causa, un video muestra el encuentro de Stornelli y D'Alessio con Etchebest, reunión donde se habría intentado la extorsión. Stornelli en la indagatoria explicó: "Cercano al fin de año pasado yo estaba con un gran cansancio por la intensidad del trabajo. No recuerdo si (D'Alessio) escribió o llamó diciendo que estaba en el extranjero, que tenía una información importante que podría contribuir a establecer «la ruta del dinero» (sic) y que me la quería aportar".

Luego agregó: "Le comenté que estaba yéndome de vacaciones y me sugirió que él iba para la costa, que si yo quería podía pasar a verme y comentarme sobre esa información. El día 5 o el 6 de enero me escribió que salía para la costa, me preguntó mi dirección, no se la di, me dijo que venía con una camioneta nueva que era increíble, habíamos hablado bastante sobre automóviles, que me dijo que quería que la probase a lo que le respondí que me podía encontrar en el parador del balneario donde yo concurría".

Y dijo que restó importancia al encuentro: "Debo aclarar que es frecuente, y más estando de vacaciones y en un lugar público, que yo hable con gente desconocida que se me acerca, muchas veces a decirme tal o cual cosa, para saludarme o intercambiar algunas palabras de cortesía, incluso compartiendo un café ocasional".

Puntualmente pidió que conste lo que ocurrió ese día. "Quiero ser preciso en que jamás el sujeto en cuestión me fue presentado como Pedro Etchebest, ni conocía quién era, ni tampoco lo había oído nombrar antes de que el inicio de esta causa tomara estado público, ni por el propio D'Alessio ni por ninguna otra persona. Debo añadir que en ese momento tampoco presté atención a su cara y fisonomía, por lo que aún hoy no puedo afirmar que se tratase de quien más tarde, se presentó en los medios como a Pedro Etchebest".