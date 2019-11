El ex ministro De Vido, más cerca de la detención domiciliaria

De Vido, ex titular de Planificación.

El Tribunal Oral Federal Nº 1 (TOF 1) otorgó ayer la prisión domiciliaria al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido en el caso de Río Turbio pero la medida no se hizo efectiva porque el ex funcionario tiene prisión preventiva en la causa cuadernos, por lo que seguirá en la cárcel de Ezeiza.

Sin embargo, con el fallo favorable ahora la defensa de De Vido, a cargo de los abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, pedirá hoy al Tribunal Oral Federal Nº 7 (TOF 7), a cargo de cuadernos, la detención domiciliaria para así salir de la cárcel.

De Vido está preso desde octubre de 2017 cuando fue desaforado y se presentó en los tribunales de Comodoro Py por el caso Río Turbio, ante presuntas irregularidades en la entrega de fondos públicos para una mina de carbón.

El ex funcionario pidió la semana pasada su excarcelación en los dos casos en los que tiene prisión preventiva. Ambos fueron rechazados pero el (TOF 7), a pedido del fiscal Miguel Osorio, analizó la posibilidad de la prisión domiciliaria que le fue otorgada.

La decisión la tomaron los jueces Adrián Grünberg, Ricardo Basílico y José Michilini. Los tres analizaron el nuevo régimen de prisiones preventivas del Código Procesal Penal que entró en vigencia el viernes pasado. Allí el artículo 210 establece que la detención domiciliaria es una medida de coerción que debe ser analizada antes que la prisión preventiva.

Los magistrados dispusieron el arresto con una tobillera electrónica y bajo la advertencia de volver a prisión si incumple la medida. De Vido había pedido la domiciliaria en la Chacra Nº 9 del barrio Panal, en la localidad bonaerense de Zárate.

"Nos encontramos frente a una persona próxima al cumplimiento de la edad de los setenta años (uno de los supuestos que habilita el arresto domiciliario) y con las afecciones que da cuenta el dictamen de la Comisión Evaluadora del Servicio Penitenciario Federal", afirmaron los jueces del TOF 1. Relataron que, de la historia clínica de De Vido surge que posee "antecedentes patológicos de diabetes insulinorequirente, úlcera gastroduodenal, hemorroides internas, hipertensión arterial, enfermedad vascular coronaria y nódulo solitario de pulmón con PET negativo".

La domiciliaria no se hizo efectiva ayer porque De Vido cuenta con la prisión preventiva en cuadernos. Su defensa la solicitará mañana.