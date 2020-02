El dólar cerró en leve baja y el Merval pegó un repunte

El dólar cerró ayer en $ 63,01 promedio para la venta al público, con una baja respecto del miércoles, mientras que en el segmento mayorista la divisa avanzó 10 centavos y finalizó a $ 60,69. De este modo, el dólar con el recargo de 30 por ciento _contemplado en el impuesto País_ culminó la rueda en un valor final de $ 81,90. En Rosario, la divisa se ubicó en $62,50 en las principales casas de cambio.

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL), cuya operatoria culmina en coincidencia con el cierre de la Bolsa de Comercio, se vendió a $ 84,34, con un retroceso de 0,6 por ciento; y el dólar MEP cotizó a $82,53, con una merma de 0,4 por ciento.

Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, afirmó que el ajuste del tipo de cambio mayorista "coincidió con el desplazamiento de la postura de venta del BCRA".

"Los precios se acomodaron durante todo el día en un rango de fluctuación muy próximo al nivel de regulación oficial, con mínimas variaciones durante el desarrollo de la rueda", detalló el especialista.

Por su parte, Sebastián Centurión, de ABC Mercado de Cambios, señaló que la autoridad monetaria comenzó a ofrecer u$s 50 millones a primera hora, diez centavos por encima del cierre de ayer a $ 60,69.╠

El volumen operado en el segmento de contado fue de u$s 191 millones y se registraron u$s 52 millones en el sector de futuros MAE. En el Mercado de Futuros de Rosario, Rofex, se operaron u$s 119 millones, y los plazos más cortos concentraron poco más del 40 por ciento del volumen operado.

En tanto, el Banco Central (BCRA) efectuó ayer la subasta de Letras de Liquidez (Leliq) a 21 y 28 días de plazo, en la que dejó sin cambios, en 48 por ciento, la tasa de política monetaria para licitaciones.

En el mercado accionario, el S&P Merval subió 0,34 por ciento, impulsado por el buen rendimiento de las bolsas americanas que finalizaron en máximos históricos, mientras que el riesgo país avanzó 1 por ciento hasta los 1.912 puntos básicos.