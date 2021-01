El Dipy contó que le ofrecieron "un bolso con 300 mil dólares" para que sea candidato

Ahora David Adrián Martínez, conocido popularmente como El Dipy, volvió a la carga. Fue en la edición de este jueves de "Los ángeles de la mañana", una de sus plataformas televisivas preferidas, donde reveló que le ofrecieron una importante suma de dinero para que sea concejal de La Matanza.

“Me molesta la doble vara dela política, el doble discurso todo el tiempo. Ningún político me representa”, señaló El Dipy, al ser consultado sobre si quería sumarse a la política. Vale recordar que, en función del tenor de sus críticas al kirchnerismo, se especuló con que sea candidato del macrismo.

Aunque negó de plano querer probar suerte en la política, reconoció que lo habían tentado para que lo hiciera y dio detalles del episodio. “Una vez estaba saliendo del programa de Viviana Canosa, en Canal 9, la primera vez que fui, y vino un productor y me dijo ‘te está esperando una camioneta afuera’. Y yo dije ‘chau, me vienen a apretar’”, recordó.

“Cuando salí me dicen ‘quiero hablar con vos, queremos que seas concejal’. Y me abrió un bolso de plata”, contó el intérprete de "Par-Tusa". Y añadió: “Eran dólares en un bolso tipo una mochila, esa plata no la vi nunca ni naciendo dos veces la voy a ver, eran 300 mil dólares solo para aceptar la candidatura. Era del partido oficialista para que sea concejal de La Matanza”.

El cantante explicó que rechazó la propuesta amablemente y aseguró que no fue la única vez que lo intentaron convocar para sumarse a alguna lista como candidato. “No insistieron porque cuando ven la negativa, automáticamente se van”, comentó.

“Me llamaron del macrismo y del kirchnerismo, pero yo no soy representante de nadie. Los únicos dos líderes que tengo son mis hijos, solo creo en ellos", ironizó El Dipy, y añadió: "Yo cuando opino de política y me enojo lo hago por ellos, porque les quiero dejar un país mejor donde puedan estudiar, tener una carrera y que trabajen de lo que quieran. Lo mejor que se les puede dar es un título con el cual pueden ir a cualquier parte del mundo. Tenemos uno de los países con más recursos y estamos sobreviviendo”.

Finalmente, reflexionó: “Prefiero ser un pobre honesto y no un rico miserable que tengo que acatar ordenes de alguien porque me dio plata, que eso no es justo”.