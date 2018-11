El diputado provincial Leandro Busatto (Unidad Ciudadana-PJ) cerró la Feria del Libro Nacional y Popular de Santa Fe, que el propio legislador y el colectivo cultural No Me Olvides promueven, donde llamó a "enriquecer el debate, la pluralidad y la construcción del campo nacional, popular, democrático y feminista".

Junto al diputado nacional y precandidato a presidente Agustín Rossi, Busatto, precandidato a gobernador de Santa Fe por Unidad Ciudadana, consideró que la inicialtiva #FeriaNacPop ya es un clásico año a año en la capital provincial, es "un esfuerzo colectivo muy grande, que llevamos adelante porque todos los que participamos estamos comprometidos con valores colectivos y solidarios".

Entre jueves y domingo pasados recorrieron el encuentro personalidades de la política y la cultura nacional y provincial. Entre otros —además de Rossi— estuvieron Alejandro Dolina, Adriana Varela, Alberto Fernández, Julia Mengolini, Ofelia Fernández, Carlos Tomada, Rocambole, Pablo Duggan y Cynthia García.

"Estamos muy contentos de haber podido llevar adelante la feria por tercer año consecutivo. Es un esfuerzo colectivo muy grande. Nosotros creemos en los proyectos colectivos. Y el año que viene, en octubre, la cuarta edición de la feria será luego de elegir otra vez un gobierno nacional y popular", confió Busatto.

"Muchos sectores en Argentina la están pasando realmente mal, y para nosotros estos espacios, además de construir sentido y poner en valor un proceso cultural distinto, también es un lugar de encuentro, de militancia, de alegría y de recrear juntos el sueño de una patria más libre, justa y soberana que el año que viene vamos a volver a discutir".

En ese sentido, enfatizó: "No debemos dejar de generar estos ámbitos, que nos depositen el año que viene en un proceso electoral exitosos para el campo nacional y popular. La de 2019 no es una elección más, están en juego los intereses de todos y todas. La Argentina se ha transformado en un país inviable. Hay un gobierno que todos los días se encarga de complicarnos la vida. Detrás de cada medida económica y política también hay un esfuerzo por instalar un proceso cultural distinto, con valores que fomentan el individualismo, el desapego y desprecio por lo público, de entender que las conquistas personales son solo fruto del esfuerzo individual en el que no interviene el Estado regulando y protegiendo los intereses de todos nosotros. Este tipo de eventos pretenden poner en tensión esas cosas. Queremos construir una sociedad con valores solidarios, con sentido colectivo, reivindicando lo público y una patria de la que todos somos parte y responsables", agregó.

"Seguramente si ponemos en valor las coincidencias y nos unimos, como pasó en estos cuatro días, nos volveremos a encontrar en octubre del año que viene con un gobierno nacional y provincial que reivindique estas cosas y ponga los intereses de todos y todas sobre las mezquindades y apetencias de los poderosos que hoy nos gobiernan", finalizó Busatto.