El debate por la ley de emergencia en seguridad suma otra polémica

Según la empresa que ganó la licitación, la provincia no fue a buscar los chalecos antibalas porque no saben cuándo los pueden pagar.

El pedido del gobierno de Omar Perotti de contar con una nueva ley de emergencia en seguridad en 2023 puso en alerta a todo el arco opositor y sigue generando cuestionamientos por el accionar del Ministerio de Seguridad provincial, no solo por el servicio que presta a la comunidad sino también por las “deficiencias” en su área administrativa referidas a los gastos y compras de elementos para las fuerzas policiales. Uno de los reproches está referido a la licitación para chalecos antibalas y para la adquisición unidades blindadas.

Según la legisladora, la empresa debía entregar esos materiales antes de diciembre del año pasado, pero el Ministerio de Seguridad omitió varios procedimientos administrativos que impidieron la adquisición a tiempo.

“Por ejemplo, el gobierno nunca renovó el pedido de la Anmac (Agencia Nacional de Materiales Controlados). Lo tiene vencido desde 2020 y nunca lo volvió a gestionar”, precisó Cattalini. Se trata de un paso esencial para que se autorice la confección de los materiales de seguridad requeridos.

La Anmac es un organismo nacional que se encarga de registrar, autorizar, controlar y fiscalizar, entre otras cosas, toda actividad vinculada a la fabricación y comercialización de armamentos.

“La falta de gestión es tremenda. No pueden ser tan improvisados en un tema como este, que afecta a todos los ciudadanos de la provincia”, insistió Cattalini.

Advertencia

La socialista, al igual que sus pares de la bicameral, recibieron por estos días documentación que envió FC Group y que refiere a intercambios vía mail entre la firma y el Ministerio de Seguridad.

En más de 20 fojas, la empresa advierte sobre los pasos administrativos que no hizo la provincia, pero también señala problemas en los que nada tiene que ver el ministerio santafesino, como los inconvenientes para importar (el 90 por ciento de los materiales que se usan para la confección de chalecos provienen del exterior) y el encarecimiento del producto final a raíz del aumento constante del valor del dólar desde que se inició el proceso licitatorio.

Aquí se observa un pleito entre la empresa y la provincia por el incremento del precio de los materiales licitados.

Esa pista la dio el propio titular de FC Group, Fabio Cuppari, en una entrevista concedida a la radio Cadena 3. “Los chalecos antibalas los tengo para entregar, pero ellos no saben cuándo lo podrían pagar. Ponemos a disposición el producto, pero no hay respuesta”, sostuvo.

También precisó que “hay camionetas que no vinieron nunca a retirar” y que “el gobierno no se las llevó por cuestiones administrativas”. Y cerró: “Creo que quieren cuidad el presupuesto, si no es inentendible”.

Con la nueva documentación a disposición, los integrantes de la bicameral se reunieron el martes pasado y resolvieron citar a todo el equipo del Ministerio de Seguridad, incluido el nuevo secretario financiero del área, Gustavo Bode.

“Nos preocupa que el gobierno quiera una nueva ley de emergencia sin haber presentado la rendición de gastos que deberíamos haber recibido en diciembre de 2022. Es alarmante la falta de gestión en todas las áreas del gobierno de Perotti y sobre todo en materia de seguridad”, había señalado Cattalini al término de la reunión.

Motivos

En la Casa Gris están convencidos de que este ataque opositor tiene que ver con los posicionamientos internos de la nueva alianza no peronista que se está gestando en la provincia.

La semana pasada, el ministro de Gestión Pública provincial, Marcos Corach, indicó que la nueva ley de emergencia en seguridad se pidió para ir simplificando trámites en la adquisición de materiales para las fuerzas policiales debido a la incertidumbre constante en el terreno económico y la volatilidad cambiaria. “Es simplemente para eso. Pero la oposición quiere hacer política con esto”, dijo el funcionario.

En sintonía, durante una actividad en la ciudad de Santa Fe, la ministra de Gobierno provincial, Celia Arena, afirmó este miércoles: "Entendemos que la oposición hace planteos referidos a las inversiones realizadas, estamos a disposición como siempre".