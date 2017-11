El Consejo de la Magistratura destituyó al camarista Freiler

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados destituyó ayer por mal desempeño en sus funciones al camarista Eduardo Freiler, quien no estuvo presente durante la lectura de la sentencia, tras comprobarse un incremento injustificado de su patrimonio, omisiones en su declaración jurada y deudas con la Afip.

Con seis votos positivos y uno negativo, el tribunal falló a favor de apartar al juez de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, que tiene a su cargo causas importantes, como el caso Hotesur.

La decisión fue aprobada por la jueza Inés Cantisani; los senadores nacionales Walter Barrionuevo (Frente para la Victoria- PJ) y Silvia Giacoppo (Cambiemos) y el diputado Hugo Marcucci (UCR), mientras que la diputada del Frente para la Victoria Diana Conti se pronunció en contra y el abogado Raúl Plaggio expresó su disidencia parcial.

La audiencia, que comenzó una hora más tarde de lo previsto, se llevó adelante desde las 10 en la sala ubicaba en el tercer piso del edificio del Consejo de la Magistratura, sobre la calle Libertad al 700, y duró cerca de 30 minutos.

El secretario general del Jurado de Enjuiciamiento, Marcelo Bova, leyó el veredicto final, que consideró que Freiler "no honra su cargo" ya que "falseó y omitido insertar datos" en sus declaraciones juradas, tuvo "un incremento patrimonial y un conjunto de gastos y erogaciones que no guardan correlación con sus ingresos" y que, entre enero del 2012 y octubre del 2016, superan los 20 millones de pesos y por haber "incumplió con sus obligaciones tributarias".

Para el tribunal, estos comportamientos "representan faltas demostrativas de la pérdida de aptitudes imprescindibles para que un juez merezca la confianza pública".

Ausente

En el recinto no estaba el destituido magistrado, pero sí su defensor, José María Olivares, quien tras conocerse el dictamen le adelantó a la prensa que va "a apelar la medida ante la Corte Suprema".

Por la parte acusatoria estaban los consejeros Pablo Tonelli (diputado del PRO) y Miguel Piedecasas (representante de los abogados), mientras que entre el público se encontraba Juan Bautista Mahiques (representante del Poder Ejecutivo ante el mismo organismo).

Jornadas

Durante las dos jornadas que duró el juicio político, los miembros del Consejo denunciaron, entre otras cosas, que la casa de 600 metros que compró Freiler frente a la Quinta de Olivos tiene un valor muy superior a los 2,8 millones de pesos en que la declaró.

De acuerdo con la valuación fiscal, la vivienda costaría en realidad unos $5.300.000 millones, mientras que el Banco Nación la tasó en 11.316.254 de esa misma moneda.

También hicieron mención a los lotes que el magistrado tiene en Costa Bonita, Necochea, y que, de acuerdo con la defensa, habrían sido donados por su madre: "Lo que queda claro para la parte acusatoria es que se trató de una compraventa", sostuvieron.

Además, pusieron en la mira una moto de agua que aparece en su declaración jurada por un valor de 15 mil pesos, monto correspondiente al costo de inscripción en el patrimonio, pero que la acusación sostienen que "pagó por ella los 158.400 pesos" que figuran en la boleta al momento de la adquisición del vehículo, que fue comprado por un tercero.

El primero

Tras la sentencia del jurado, el ahora ex presidente de la Sala I de la Cámara Federal se convirtió en el primer juez que es removido durante la administración de Mauricio Macri.

Con bienes cercanos a los $5,3 millones, era el funcionario judicial más rico de Comodoro Py, seguido por Eduardo Farah, Martín Irurzun y María Servini De Cubría.

"El (por Freiler) puede apelar, puede recurrir a la Corte Suprema, cosa que en algunos casos se ha hecho, pero esperemos que si eso sucede, se reafirme esta resolución. Desde nuestro punto de vista, los cargos fueron muy sólidos, muy contundentes", explicó Tonelli.

Paralelamente, el camarista enfrenta una causa penal por supuesto enriquecimiento ilícito que fue reabierta meses atrás por orden del juez Sebastián Ramos, quien entendió que habían nuevas pruebas.

De hecho, el propio legislador macrista detalló que a esa investigación "se le ha sumado los expedientes (de este juicio político)", pero aclaró que son dos procesos "totalmente distintos".

"Esta resolución que hoy (por ayer) escuchamos, el único efecto que tiene es apartarlo del cargo", señaló Tonelli y agregó: "No va a poder jubilarse por el régimen del Poder Judicial, que es muy ventajoso, pero creo que los aportes le pueden servir para una jubilación ordinaria".

Satisfechos

Tras el fallo del jury, Tonelli indicó en plural, para referirse al oficialismo, que "estamos muy satisfechos con la sentencia", a la vez que destacó que "nos resulta auspicioso haber logrado el apartamiento de alguien a quien consideramos claramente como un corrupto".

El legislador de Cambiemos, quien fue uno de los impulsores del procedimiento que condujo a la destitución del camarista Freiler, afirmó que "no hay chance de que la sentencia sea modificada".

La defensa sostuvo que el fallo es arbitrario y sin sustento jurídico

El abogado de Eduardo Freiler, José María Olivares, calificó ayer de "arbitrario" y "sin sostén jurídico" el fallo del Jurado de Enjuiciamiento que destituyó de su cargo al camarista, y sostuvo que tiene "una condición política que altera todo".

"El fallo ha sido arbitrario, sin sostén desde lo jurídico. Tiene una condición política que altera todo", aseveró Olivares, pasado el primer golpe que fue el fallo del jurado de enjuiciamiento que resolvió la remoción de Freiler.

El camarista quedó ayer destituido de su cargo por incumplir con sus obligaciones fiscales, consignar datos falsos en sus declaraciones de bienes y no poder justificar erogaciones que superaban a sus ingresos en más de 20.000.000 de pesos.

La decisión fue tomada, por una mayoría de cinco votos, por el Jurado de Enjuiciamiento, en el marco de una audiencia en el edificio de la calle Libertad 731 del centro porteño, a la que no asistió Freiler. Olivares, que acompañó al ex camarista desde el inicio de la acusación en su contra en el seno de la comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura, afirmó que "no hay ningún delito de corrupción" en el accionar de Freiler y agregó que "él no ocultó nada, todos sus bienes están declarados".

El abogado, que fue ayer a recibir el veredicto solo, se mostró extrañado respecto a "cómo llegaron a los 20 millones de pesos sin una pericia contable" y dijo que "no se tuvo en cuenta el ingreso del padre de Freiler de 120.000 pesos que recibía todos los meses, ni los dos sueldos de camaristas —de él y de su ex esposa— hasta el 2012".

En tanto, reconoció que Freiler pudo ser moroso en el ABL y patentes, pero "no por eso se puede decir que tuvo un desorden de conducta", y cuestionó asimismo la figura del "mal desempeño" que se le atribuyó a Freiler, al señalar que es un recurso "muy permisivo".